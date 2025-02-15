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高雄分屍案打撈第10天再尋獲8屍塊 至今已尋獲54塊遺骸
高雄檢警偵辦張介宗涉嫌連續殺人分屍案，今天第十天打撈屍塊，發現屍塊早漂流到高雄港碼頭區，今天再尋獲8塊人體皮膚組織，但仍不見頭顱及張嫂遺骸。家屬盼檢警儘早搜齊張嫌殺人證據，令張得到應有的制裁。
警方專案小組在前鎮區運河第五船渠和高雄港第廿五至廿七號碼頭，尋找遇害的3名婦人遺骸，除了人力沿岸搜尋、在運河設攔截網，另有中山大學退休副教授田文敏利用「機械式探索聲納」協助查看河底異物，昨天另有專抓綠鬣蜥的公司熱心協助，以水下攝影及機械手臂，下水尋找可疑屍塊。
昨天警方在靠近高雄前鎮科技產園區的高雄港27號碼頭渠底水域，尋獲7塊屍塊，今天又在同處渠底，以及前鎮區運河第五船渠，各尋獲4塊人體組織，10天來共已尋獲54塊遺骸。
警方表示，今天尋獲的屍骸，都約10公分見方左右的皮膚組織與脂肪層，日前尋獲的人體組織經鑑識，全是趙林姓婦人和張姓婦人的遺骸，尚未發現張介宗兄嫂的遺骸。
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