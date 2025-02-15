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高雄分屍案第10天打撈屍塊 水下攝影機上場

高雄第10天打撈分屍屍塊 水下攝影機上場

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢警偵辦張介宗涉嫌連續殺人分屍案，今天第10天打撈屍塊，警方請民間公司啟動水下攝影及機械手臂下水，希望能盡快打撈到死者遺骸。

高雄警方專案小組連日打撈屍塊，在前鎮區運河第五船渠、高雄港25至27號碼頭打撈屍塊，已找到43件人體組織，鑑識出35塊為趙林姓婦人遺骸，2塊胸部及頭皮是左營張婦遺骸，尚未發現張介宗兄嫂的遺骸，今天第10天打撈屍塊，至中下午1時30分，暫無發現其他屍塊。

警方打撈屍塊，除了人力沿岸搜尋、在運河設攔截網，另有中山大學退休副教授田文敏利用帶「機械式探索聲納」協助查看河底異物，參與打撈作業的警光潛水救難協會，今天另找民間專抓綠鬣蜥的公司，以水下攝影及機械手臂，下水尋找可疑屍塊，希望盡快找到受害者遺骸，讓全案可真相大白。

今天警方曾尋獲1只塑膠手套，發現內有人體組織皮屑，不過，警方後來確認，手套是昨天包裹尋獲人體組織丟棄的手套，與涉案人無關，暫沒其他發現。

高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄警方請民間公司利用水下攝影機找屍塊。記者劉學聖／攝影

分屍案 高雄市

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