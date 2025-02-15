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獨／左營失蹤婦遭殺人魔分屍 兒女盼檢警做到這些事
高雄市72歲老翁張介宗犯下殺害包括兄嫂、張姓婦人及趙林姓婦人等3人分屍命案，其中張婦遺骸僅尋獲胸部及疑似頭皮人體組織，近乎屍骨無存，張婦兒女昨完成招魂儀式；據了解，家屬期盼檢警能協助找回母親遺骸，並搜齊張嫌殺人證據，讓張得到應有的制裁。
遭張介宗涉殺害的75歲張姓婦人的兒子、女兒和女婿，昨天上午在戚風、細雨下，重回前鎮區台鋁14巷的命案現場替母親招魂，3人全程未說一句話，但雙眼哭紅，神情哀戚。
由於母親近乎屍骨無存，檢察官無法開出死亡證明，在左營警分局協助下，由高雄殯葬處協助替張婦牌位先行豎靈。
由於警方在前鎮運河第五船渠採集到43塊遺骸，目前僅確認其中2塊胸部及疑似頭皮人體組織為張婦所有，據了解，由於張婦兒女無法接受母親遭遇張嫌殘忍分屍、屍骨無存的下場，曾向警方淚訴，希望警方能再將母親的遺骸找齊一點。
另一方面，張婦兒女也檢警在偵辦調查凶嫌張介宗殺人分屍案情時，能盡量將證據蒐齊，讓張介宗能得到應有的法律制裁，勿讓張脫罪。
左營區75歲獨居的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為喜歡旅遊的媽媽，安排在春節期間出外旅遊，但過年時，連賀年簡訊都沒讀，且聯絡不上，張婦兒子覺得怪異，1月27日先報警方協尋，2月2日憂心母親遭遇不測，報請警方緊急協尋。
後警方在涉殺害趙林姓婦人的凶嫌張介宗住處採集到3組DNA，經比對證實為張姓婦人所有，確認張婦於1月17日進去張家後，人間消失，已遭張嫌毒手殺害分屍。
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