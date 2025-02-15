高雄分屍案 再尋獲4塊人體組織

高雄警方打撈分屍案屍塊，昨天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。圖／讀者提供 高雄檢警偵辦老翁張介宗連續殺人分屍案，9天來共打撈43件人體組織，幾近屍骨無存的張姓婦人，尋獲胸部及疑似頭皮組織，張婦兒女等家人昨到命案現場招魂哭紅雙眼，神情哀戚。

高雄左營區75歲獨居張姓老婦人過年前失蹤，兒女原以為媽媽農曆春節期間出遊，沒想卻失聯也未讀賀年簡訊，1月27日先報警方協尋，2月2日憂心母親遭遇不測，再報警方緊急協尋。警方在殺害趙林姓婦人的張介宗住處採集到3組DNA，比對證實張婦也在內，才確認張婦也慘遭毒手。

專案小組連日打撈屍塊，昨天在高雄港第廿七號碼頭渠底南側，再發現4塊皮膚與脂肪層組織，9天來共找到43件人體組織，鑑識出35塊為趙林姓婦人遺骸，2塊胸部及頭皮是左營張婦遺骸，但尚未發現張介宗兄嫂的遺骸。

張婦兒女及女婿昨天冒雨前往母親喪命現場招魂，3人哭紅雙眼，不發一語。由於張婦屍骨無存，檢方無法開出死亡證明，左營警分局已聯絡高雄市殯葬管理處協助家屬招魂，幫死者牌位豎靈。

另外，張介宗胞弟涉毒品案通緝歸案，檢警調查，張翁胞弟曾提及3哥張介宗在4兄弟裡脾氣最壞，常為錢兄弟起紛爭，張家兄弟曾居間協調，房子由大哥繼承，再付些錢補償其他兄弟，研判張翁可能為此與大嫂起糾紛，動怒行凶。

張介宗胞弟曾向外人透露，哥哥在公園認識2名婦人，他見過其中1人，殺人動機究竟是為財或為情，仍在釐清。