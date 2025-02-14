高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定
高雄連續殺人分屍案，警方專案小組今天第九天打撈屍塊，警方沿碼頭尋找，在高雄港第27號碼頭，發現4塊皮膚組織，將送由鑑識單位鑑識是哪名遇害者的遺骸。
高雄市警局偵辦張介宗涉嫌連續殺害3名婦人分屍案，在高雄市前鎮區運河第五船渠打撈屍塊，連日擴大搜尋範圍，到高雄港亞灣碼頭區，到今天已打撈到43件人體組織，除了已鑑識出35塊是楠梓區趙林姓婦人的遺骸，另有2塊胸部及頭皮組織是左營區張姓婦人的遺骸，尚未發現凶嫌張介宗兄嫂張黃姓婦人的遺骸。
今天楠梓警分局專案人員協助搜尋屍塊，在高雄港27號碼頭渠底南側，發現4塊皮膚組織，都是皮膚與脂肪層組織，將由警方鑑識單位及法醫研究所確認受害者身分。至於昨天另打撈的2塊屍塊仍待鑑識中。
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