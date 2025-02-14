快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

獨／懸缺一個月！台灣高鐵董座人選出爐 可望由「他」出任

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案，警方專案小組今天第九天打撈屍塊，警方沿碼頭尋找，在高雄港第27號碼頭，發現4塊皮膚組織，將送由鑑識單位鑑識是哪名遇害者的遺骸。

高雄市警局偵辦張介宗涉嫌連續殺害3名婦人分屍案，在高雄市前鎮區運河第五船渠打撈屍塊，連日擴大搜尋範圍，到高雄港亞灣碼頭區，到今天已打撈到43件人體組織，除了已鑑識出35塊是楠梓區趙林姓婦人的遺骸，另有2塊胸部及頭皮組織是左營區張姓婦人的遺骸，尚未發現凶嫌張介宗兄嫂張黃姓婦人的遺骸。

今天楠梓警分局專案人員協助搜尋屍塊，在高雄港27號碼頭渠底南側，發現4塊皮膚組織，都是皮膚與脂肪層組織，將由警方鑑識單位及法醫研究所確認受害者身分。至於昨天另打撈的2塊屍塊仍待鑑識中。

高雄警方打撈分屍案屍塊，今天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。圖／讀者提供
高雄警方打撈分屍案屍塊，今天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。圖／讀者提供
高雄警方打撈分屍案屍塊，今天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。本報資料照片
高雄警方打撈分屍案屍塊，今天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。本報資料照片
高雄警方打撈分屍案屍塊，今天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。本報資料照片
高雄警方打撈分屍案屍塊，今天在高雄港碼頭區找到4塊人體組織。本報資料照片

分屍案 受害者 殺人 碼頭 高雄港

延伸閱讀

左營失蹤婦遭殺人魔分屍...僅尋得2屍塊 兒女哭紅雙眼淒風苦雨中招魂

知道哥哥殺人！高雄分屍案張嫌失蹤弟竟然住在凶案現場附近

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

相關新聞

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

高雄連續殺人分屍案，警方專案小組今天第九天打撈屍塊，警方沿碼頭尋找，在高雄港第27號碼頭，發現4塊皮膚組織，將送由鑑識單...

高雄殺人分屍湊行凶拼圖…凶嫌弟疑兄動怒殺人：4兄弟中脾氣最壞

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組在凶嫌張介宗的胞弟落網後，為凶嫌可能行凶動機，添補拼圖，令案情逐現明朗，懷疑張介宗為財、...

左營失蹤婦遭殺人魔分屍...僅尋得2屍塊 兒女哭紅雙眼淒風苦雨中招魂

高雄市72歲老翁張介宗犯下殺害包括兄嫂、張姓婦人及趙林姓婦人等3人分屍命案，其中張婦遺骸至今警方僅在前鎮運河第五船渠尋獲...

分屍凶嫌兄弟同關看守所！2年多沒聯絡...弟通緝落網稱不知大哥去世

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟通緝1年多後，昨天下午落網。警方追查他是否與張介宗共犯分屍案，據悉，他自稱2年前就搬...

高雄連環分屍案 凶嫌廚房2把刀 驗出2死者DNA

高雄市連續殺人分屍案，檢警本月十日二度借提凶嫌張介宗至他住處，在廚房搜到一把剪刀及一把類似牛排刀的鋸齒尖刀，驗出有張姓、...

知道哥哥殺人！高雄分屍案張嫌失蹤弟竟然住在凶案現場附近

高雄市72歲老翁張介宗犯下殺害3人分屍命案，他因毒品案通緝逃亡在外2年多的胞弟也在今天落網，就住在命案現場數百公尺外的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。