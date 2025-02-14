高雄殺人分屍湊行凶拼圖…凶嫌弟疑兄動怒殺人：4兄弟中脾氣最壞
高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組在凶嫌張介宗的胞弟落網後，為凶嫌可能行凶動機，添補拼圖，令案情逐現明朗，懷疑張介宗為財、為情對3名婦人下毒手。
據了解，張介宗的胞弟曾向外人提及，三哥張介宗在他們4兄弟裡面，是脾氣最壞的人，尤其講到錢的事情常會動怒；他們的父親去世，留下前鎮台鋁的房子，兄弟們曾協調，大哥繼承房子但付些錢給兄弟，當他們還同住的時候，就常為給錢的事起糾紛，張介宗常因此發脾氣。
張介宗的大哥、大嫂搬去楠梓，胞弟因涉毒品案通緝，沒回前鎮家，不知道大哥去世、房子過繼給姪子，懷疑大嫂要三哥搬出，賣了房子才有錢給他們才起爭執，可能因此殺大嫂。
張弟也曾向外人說，當兄弟們還有聯絡時，他就知道三哥在公園認識另2名婦人，他也看過其中1名婦人。張弟認為，如果像外傳，三哥曾把勞力士表拿給其中1名婦人，可能因此引起另1人不滿，三哥去討回勞力士表起爭執殺人，動怒再殺另1婦人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言