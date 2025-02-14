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高雄殺人分屍湊行凶拼圖…凶嫌弟疑兄動怒殺人：4兄弟中脾氣最壞

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組在凶嫌張介宗的胞弟落網後，為凶嫌可能行凶動機，添補拼圖，令案情逐現明朗，懷疑張介宗為財、為情對3名婦人下毒手。

據了解，張介宗的胞弟曾向外人提及，三哥張介宗在他們4兄弟裡面，是脾氣最壞的人，尤其講到錢的事情常會動怒；他們的父親去世，留下前鎮台鋁的房子，兄弟們曾協調，大哥繼承房子但付些錢給兄弟，當他們還同住的時候，就常為給錢的事起糾紛，張介宗常因此發脾氣。

張介宗的大哥、大嫂搬去楠梓，胞弟因涉毒品案通緝，沒回前鎮家，不知道大哥去世、房子過繼給姪子，懷疑大嫂要三哥搬出，賣了房子才有錢給他們才起爭執，可能因此殺大嫂。

張弟也曾向外人說，當兄弟們還有聯絡時，他就知道三哥在公園認識另2名婦人，他也看過其中1名婦人。張弟認為，如果像外傳，三哥曾把勞力士表拿給其中1名婦人，可能因此引起另1人不滿，三哥去討回勞力士表起爭執殺人，動怒再殺另1婦人。

高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，傳張弟懷疑他為情、財行凶。本報資料照
高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，傳張弟懷疑他為情、財行凶。本報資料照

分屍案

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