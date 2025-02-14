左營失蹤婦遭殺人魔分屍...僅尋得2屍塊 兒女哭紅雙眼淒風苦雨中招魂

高雄市72歲老翁張介宗犯下殺害包括兄嫂、張姓婦人及趙林姓婦人等3人分屍命案，其中張婦遺骸至今警方僅在前鎮運河第五船渠尋獲胸部及疑似頭部人體組織，張婦近乎屍骨無存，一雙兒女和女婿今在淒風苦雨中前往張婦喪命現場招魂，3人全程未說一句話，但雙眼哭紅，神情哀戚。

由於張婦屍骨無存，檢方至今仍無法開出死亡證明，左營警分局聯絡高雄市殯葬管理處，協助家屬在招魂後，幫死者牌位豎靈。

左營區75歲獨居的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為喜歡旅遊的媽媽，安排在春節期間出外旅遊，但過年時，連賀年簡訊都沒讀，且聯絡不上，張婦兒子覺得怪異，1月27日先報警方協尋，2月2日憂心母親遭遇不測，報請警方緊急協尋。

後警方在涉殺害趙林姓婦人的凶嫌張介宗住處採集到3組DNA，經比對證實為張姓婦人所有，確認張婦也遭張嫌毒手殺害分屍。

警方在前鎮運河第五船渠採集到39塊遺骸，其中2塊胸部及疑似頭皮人體組織為張婦所有，確認張婦遇害後，家屬今天上午10點前往命案現場的一樓招魂、引靈。

招魂現場，寒風中夾帶細細雨絲，張婦的兒子、女兒和女婿雙手合十跟著師父誦經，全程未說一句話，但3人雖戴著口罩，但仍看得出來雙眼哭得紅腫，張婦兒子跪在地上現場擲筊約7、8次後獲聖杯，家屬引靈後隨後搭乘警方的偵防車離開。