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分屍凶嫌兄弟同關看守所！2年多沒聯絡...三弟通緝落網稱不知大哥去世

聯合報／ 記者林保光石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟通緝1年多後，昨天下午落網。警方追查他是否與張介宗共犯分屍案，據悉，他自稱2年前就搬離前鎮家，沒再與家人聯絡，甚至從三哥張介宗殺人分屍的新聞報導中，才知道大哥已經去世。

張介宗（72歲）涉殺害3名婦人分屍案，羈押高雄看守所，胞弟（71歲）因涉販毒案判刑17年，未到案執行，2023年6月經高雄地檢署發布通緝。由於張介宗連續殺人分屍，警方專案小組為釐清是否有共犯，才追出張文宗的下落，昨天逮捕他到案。

張介宗兄弟倆雖同進高雄看守所，因張介宗目前羈押禁見，關在看守所獨立房，也不可能去交誼廳，檢警認為兄弟倆不會碰面，沒串證可能。

張介宗的胞弟於2019年8月，在前鎮區台鋁十四巷「分屍公寓」住處樓下，以及附近超商交易毒品，一審判刑8年2月，檢方上訴應一罪一罰，3罪分別判15年2月至15年3月，合併判15年10月，另轉讓毒品案判3月，加上他之前也曾涉毒品案假釋，還有1年4個月殘刑，假釋期間再犯判刑定讞，共應執行17年徒刑。

高雄警方追查分屍案，發現張介宗的弟弟在2019年涉販毒所使用的機車，仍出沒高雄市區道路，查出機車下落，昨天下午才在距離分屍公寓約700公尺處的老舊平房，赴前鎮區中山二路某巷弄逮捕他到案。

張弟被捕後稱，原本他們兄弟一起住的公寓，是父親留給他們兄弟，除了二哥早搬出公寓，三兄弟曾為繼承問題起糾紛，後來他涉毒品案搬出公寓，已經2年多沒和哥哥們聯絡，直到二哥涉分屍案，他也是看新聞報導才知道，也才知道大哥去年已經去世。他稱大哥去世後並沒人聯絡他，才不知道大哥去世。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄警方昨天在前鎮區中山二路巷弄，逮捕張介宗的弟弟。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄警方昨天在前鎮區中山二路巷弄，逮捕張介宗的弟弟。記者巫鴻瑋／翻攝

分屍案

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