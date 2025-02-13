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知道哥哥殺人！高雄分屍案張嫌失蹤弟竟然住在凶案現場附近

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市72歲老翁張介宗犯下殺害3人分屍命案，他因毒品案通緝逃亡在外2年多的胞弟也在今天落網，就住在命案現場數百公尺外的中山二路巷弄內。張嫌胞弟坦承知道哥哥殺了人，但已經許久未與哥哥聯繫，沒想到會因哥哥殺人讓自己也被逮捕。

據了解，張嫌胞弟因犯下毒品案件遭判17年徒刑，但他並未入監，而是在判刑後隱匿行蹤，被發布通緝長達2年多，在此期間，他依舊生活在高雄市區，平時以打零工維生，並由友人出面租屋在前鎮區，平時活動範圍也都在市區內。

張介宗犯下殺人案曝光後，張嫌胞弟雖就住在附近，但因為身負通緝，不敢張揚，但仍舊透過電視新聞得知哥哥犯下殺人案的細節，不過對於是否過去一段時間有與住在附近的哥哥聯繫或甚至參與犯案，張嫌胞弟否認，向檢警表示已經許久未與哥哥張介宗聯絡。

張嫌胞弟是在今天下午1點35分左右，在高雄市前鎮區中山二路巷弄內落網。高雄市警察局刑事大隊表示，警方偵辦張嫌連環殺人分屍案，分析其親友關係，發現張嫌的弟弟因毒品案遭高雄地檢署通緝逃亡在外，且傳聞其有遇害可能，專案人員漏夜迅速分析相關資料，終於將他查獲到案。

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高雄警方今天在前鎮區中山二路的巷弄內，循線逮補分屍魔張介宗的弟弟，他因毒品案已通緝逃亡2年。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄警方今天在前鎮區中山二路的巷弄內，循線逮補分屍魔張介宗的弟弟，他因毒品案已通緝逃亡2年。記者巫鴻瑋／翻攝

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