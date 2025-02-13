影／找到了！高雄分屍魔失蹤弟因通緝逃亡 今在前鎮區遭逮

涉嫌犯下殺害大嫂在內3名婦人的72歲老翁張介宗，原本傳出71歲的胞弟下落不明，被懷疑也慘遭毒手，不過警方日前澄清，其胞弟是因毒品案通緝逃亡在外，專案小組今天循線在前鎮區中山二路的巷弄內逮到人，順利逃亡在外2年的張嫌弟弟逮捕歸案，全案依毒品通緝罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局刑事大隊表示，警方偵辦張嫌連環殺人分屍案，分析其親友關係，發現張嫌的弟弟因毒品案遭高雄地檢署通緝逃亡在外，且傳聞其有遇害可能，專案人員漏夜迅速分析相關資料，終於在今天下午1點35分左右，在高雄市前鎮區中山二路巷弄內，將他查獲到案。

原本傳出張嫌的弟弟因失蹤下落不明，遭懷疑也可能慘遭張嫌毒手殺害分屍，因張嫌在其哥哥去世後，繼續住在其哥哥留下的房屋內，疑似大嫂為了收回房屋使用權，與張嫌有糾紛，才會惹來殺身之禍，至今張嫌大嫂的屍體仍下落不明，只採集到屋內有張嫌大嫂的血跡。

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