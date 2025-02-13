高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

高雄72歲連環殺人魔張介宗殺害分屍3名婦人後丟棄前鎮河，警方目前共打撈到37塊遺骸，其中35塊是第3名遇害者趙林姓婦人，最新一塊是昨在亞灣區海域被民眾發現撈獲，是趙林婦的肚臍；另2塊則為張姓婦人的胸部組織和疑似頭皮，從死者遭碎屍後打撈的屍塊顯示，張分屍手段極為殘忍。

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，在前鎮運河第五船渠目前打撈到共37塊人體組織，市警局鑑識中心主任謝東和今天在記者會中指出，37塊人體組織其中35塊是第3名遭殺害的楠梓區趙林姓婦人的遺骸，另2塊是左營區失蹤的張姓婦人遺骸。

警方日前打撈到趙林姓婦人34塊遺骸包括肉塊、左、右腳掌、胃及內臟等，昨有民眾在亞灣區海域發現一塊疑似人體組織，經打撈上岸，鑑識人員比對結果，為趙林姓婦人的肚臍組織，雖趙林婦人經打撈已尋獲35塊人體組織，但都是細小的切塊，頭顱也未尋獲，至今仍屍骨不全。

另第2名遇害的左營區張姓婦人，目前打撈到2塊屍塊，其中一塊為胸部組織，另一塊則為疑似頭部人皮組織；被殺害的張嫌的張黃姓兄嫂迄今未尋獲相關可比對的屍塊，3人頭顱也尚未尋獲，警方今仍持續打撈。