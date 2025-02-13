快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄72歲連環殺人魔張介宗殺害分屍3名婦人後丟棄前鎮河，警方目前共打撈到37塊遺骸，其中35塊是第3名遇害者趙林姓婦人，最新一塊是昨在亞灣區海域被民眾發現撈獲，是趙林婦的肚臍；另2塊則為張姓婦人的胸部組織和疑似頭皮，從死者遭碎屍後打撈的屍塊顯示，張分屍手段極為殘忍。

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，在前鎮運河第五船渠目前打撈到共37塊人體組織，市警局鑑識中心主任謝東和今天在記者會中指出，37塊人體組織其中35塊是第3名遭殺害的楠梓區趙林姓婦人的遺骸，另2塊是左營區失蹤的張姓婦人遺骸。

警方日前打撈到趙林姓婦人34塊遺骸包括肉塊、左、右腳掌、胃及內臟等，昨有民眾在亞灣區海域發現一塊疑似人體組織，經打撈上岸，鑑識人員比對結果，為趙林姓婦人的肚臍組織，雖趙林婦人經打撈已尋獲35塊人體組織，但都是細小的切塊，頭顱也未尋獲，至今仍屍骨不全。

另第2名遇害的左營區張姓婦人，目前打撈到2塊屍塊，其中一塊為胸部組織，另一塊則為疑似頭部人皮組織；被殺害的張嫌的張黃姓兄嫂迄今未尋獲相關可比對的屍塊，3人頭顱也尚未尋獲，警方今仍持續打撈。

高雄警方和民間組織連日來在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。本報資料照
高雄警方和民間組織連日來在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，發現人體組織。本報資料照
高雄連續殺人分屍案，警方連日打撈疑似人體組織，圖為打撈的疑似頭皮人體組織後來驗出是第２名被害的張姓婦人第二塊遺骸。記者林保光／翻攝
高雄連續殺人分屍案，警方連日打撈疑似人體組織，圖為打撈的疑似頭皮人體組織後來驗出是第２名被害的張姓婦人第二塊遺骸。記者林保光／翻攝
民間打撈專家在前鎮運河第５船渠撈出遇害的趙林婦人的手掌部位。記者巫鴻瑋／翻攝
民間打撈專家在前鎮運河第５船渠撈出遇害的趙林婦人的手掌部位。記者巫鴻瑋／翻攝

分屍案 高雄市

延伸閱讀

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

高雄分屍魔疑拿剪刀剪下被害婦人乳房…警方查到凶器

獨／母親遭叔叔殺害屍骨無存 兒曝心境道出凶嫌這句話

高雄連環殺人案 亞灣水域發現疑似屍塊…民眾嚇壞急報警

相關新聞

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

高雄72歲連環殺人魔張介宗殺害分屍3名婦人後丟棄前鎮河，警方目前共打撈到37塊遺骸，其中35塊是第3名遇害者趙林姓婦人，...

高雄殺人魔用砂輪機切割死者頭顱、碎屍？檢驗結果曝

72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名婦人，並將死者支解分屍丟棄，檢警10日在命案現場查扣砂輪機，由於3名死者頭顱尚未尋獲...

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，檢警在他家中搜出剪刀、尖刀等凶器，除了剪刀證實有被害婦人DNA生物跡證外，檢警還...

高雄殺人分屍案偵辦陷膠著？警否認：已掌握這些鐵證

72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名老婦，由於死者頭顱未尋獲，兄嫂也下落不明，加上張嫌至今仍未坦承犯案，動機似乎全憑檢警...

高雄分屍魔疑拿剪刀剪下被害婦人乳房…警方查到凶器

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，檢警在他家中搜出剪刀、尖刀等凶器，經鑑識DNA比對，赫然發現剪刀上有第2名被害的...

惡魔數字「0207」⋯ 高雄分屍魔疑打算這天再殺1人？

涉嫌殺害3名婦人的72歲老翁張介宗，疑似在家中紙張上寫下「0207」及一名身分待查的婦人姓名，遭懷疑他原本打算2月7日這天下手，將第5名婦人綁回家殺害分屍，所幸他2月5日就因犯行曝光遭逮補，未能得逞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。