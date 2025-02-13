高雄殺人魔用砂輪機切割死者頭顱、碎屍？檢驗結果曝

72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名婦人，並將死者支解分屍丟棄，檢警10日在命案現場查扣砂輪機，由於3名死者頭顱尚未尋獲，加上張曾當過工頭，外界原以為張疑用砂輪機切割頭顱丟棄，警方今公布鑑識結果，未採集到生物跡證，排除砂輪機是犯罪工具。

高雄72歲男子張介宗涉嫌殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。

由於檢警10日上午提訊凶嫌張介宗時，在前鎮區台鋁14巷的命案現場屋內查扣砂輪機，加上3名死者除趙林姓及張姓婦人尋獲部分屍骸外，凶嫌的張黃姓兄嫂下落不明，3名死者頭顱目前尚未尋獲，因此外界懷疑曾當過工頭的張嫌利用砂輪機碎屍或切割頭顱。

偵辦張介宗涉殺害3名婦人的高雄市警方專案小組今天召開記者會說明案情進度及蒐證情況。

高雄市警局鑑識中心主任謝東和今天上午說明相關鑑識見度時，針對查扣砂輪機一事指出，根據尋獲死者的屍塊及切割狀況，未發現使用砂輪機的工具痕跡，砂輪機上也無其他相關生物跡證。

謝東和並表示，警方二度重回現場勘驗時，在排水管採集跡證，檢驗後也未發現有生物跡證存在；至於外界報導警方張貼在樓梯間的3個箭頭，只是剛好使用標的標識時，不小心掉落黏在樓梯上，並非凶嫌運屍滴落的血點，相關跡證仍積極採證鑑識中。