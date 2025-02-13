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高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

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高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，檢警在他家中搜出剪刀、尖刀等凶器，除了剪刀證實有被害婦人DNA生物跡證外，檢警還在他家中找到10公分小尖刀，傳出就是「牛排刀」，警方私下研判恐怕是張嫌拿來切割「片」被害人身體組織的工具。

高雄市刑大今上午召開記者會，證實至今已經尋獲37塊屍塊，其中2塊有被害張姓婦人的DNA，其餘多數屍塊至今都屬於趙林婦人，而檢警還在張嫌家中找到20公分大小的鋒利剪刀，以及一把10公分長的尖刀，疑似為張嫌作案凶器，且這把10公分的尖刀，與日常使用的牛排刀極為相似，應該就是夜市牛排所使用的牛排刀。

警方指出，這把10公分的尖刀在刀刃處「具有鋸齒狀的切割刀刃」，並且經比對目前已經尋獲的屍塊，在屍塊切割面處，呈現出的切割破壞樣態，也與鋸齒狀利刃切割方式有雷同，因此確認研判「牛排刀」為張嫌作案切割人體的工具之一。

辦案警方私下研判，張嫌可能正是持牛排刀，將被害婦人分屍切割，且是利用牛排刀將人肉從骨頭上「片」下，達到骨肉分離的目的，並使用牛排刀再切割成小塊，因此才出現切割面雷同的情況。不過張嫌是否可能使用牛排刀切人肉食用，警方無法證實。

高雄市刑大今天上午針對分屍案召開記者會說明，證實查到有剪刀、尖刀等疑似作案工具。記者石秀華／攝影
高雄市刑大今天上午針對分屍案召開記者會說明，證實查到有剪刀、尖刀等疑似作案工具。記者石秀華／攝影

分屍案 高雄市

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