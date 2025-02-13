高雄分屍魔疑拿剪刀剪下被害婦人乳房…警方查到凶器

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，檢警在他家中搜出剪刀、尖刀等凶器，經鑑識DNA比對，赫然發現剪刀上有第2名被害的張姓婦人生物跡證，對照檢警已在運河中撈出張婦的胸部組織，張嫌疑似用剪刀剪下張婦乳房分屍。

高雄市刑大今上午召開記者會，證實至今已經尋獲37塊屍塊，其中2塊有被害張姓婦人的DNA，其餘多數屍塊至今都屬於趙林婦人，而檢警還在張嫌家中找到20公分大小的鋒利剪刀，以及一把10公分長的尖刀，疑似為張嫌作案凶器。

刑事鑑識中心主任謝東和指出，經剪刀送往鑑定中心鑑識後，發現剪刀上除了有張嫌的DNA生物跡證外，赫然比對出第2名被害張姓婦人的DNA生物跡證，且經比對張嫌所使用的工具，與屍塊切割斷面的工具痕跡吻合雷同，研判這正是張嫌分屍使用的凶器。