筆記本寫下惡魔數字「0207」 高雄分屍魔疑打算這天再殺1人

涉嫌殺害3名婦人的72歲老翁張介宗，在其「死亡筆記本」上已有3人遭分屍，他疑似還在筆記內寫下「0207」及一名身分待查的婦人姓名，打算要在2月7日這天下手將人綁回家殺害分屍，所幸他5日就因犯行曝光遭逮捕，未能得逞。

據傳，張介宗的筆記本中記載有10人姓名，其中3人正是遭殺害的趙林婦人、張婦及張黃婦人，警方雖證實名單上的第4名婦人因為人在北部，並未遭毒手，但其餘名單上的人，警方至今未證實是否存活或已遭殺害。

不過，張嫌不僅在死亡筆記本上寫下要殺害的名單，還傳警方在調查翻閱中，發現張嫌在名單上第5人的姓名旁，連續寫下3次「0207」，對照他半個月殺1人的進度，可能正有下次犯案計畫，打算2月7日對第5人行凶。

傳出警方內部研判，張嫌在殺害3人後，正打算對第4人下手，沒想到這順序第4的婦人人剛好不在高雄，而是在北部過年，因此導致張嫌無法按照計畫行凶，所以才將目標轉為順序第5人，並且計畫2月7日當天犯案。