獨／母親遭叔叔殺害屍骨無存 兒曝心境道出凶嫌這句話

72歲張介宗被懷疑殺害包括3名婦人分屍，檢警打撈20多塊屍骸僅確認趙林姓、張姓兩婦人身分，但張嫌兄嫂仍下落不明；對於母親遭叔叔殺害屍骨無存；據查，張黃姓婦人的兒子因工作關係，加上尚未尋獲可確認母親的屍塊，迄今未回高雄，專案小組已先用電話「問訊」，他曾述及「從小就很討厭叔叔」。

張介宗涉連續殺人分屍，他大嫂去年11月29日失蹤、左營張姓婦人今年1月17日失蹤、楠梓趙林姓婦人2月2日失蹤，都遭張介宗涉嫌殺害分屍，警方在第五船渠找到趙林婦和張婦的部分屍骸，但張的兄嫂張黃婦人屍塊一直未尋獲。

昨傳出警方鷹眼小組調到關鍵監視畫面，分析、比對畫面後，搜到2024年11月30日3時許，到隔天8、9時許，張男約6次至前鎮河，懷疑是傾倒屍體，這段畫面顯示剛好是在張男兄嫂張黃姓婦人進入老家後人就消失的時間軸剛好吻合，但警方尚未公布畫面。

由於張黃姓婦人迄今遭小叔張介宗殺害分屍的屍塊尚未尋獲，凶嫌的姪子從未露面，據了解，他人在新北汐止上班，加上母親尚未有確切的遇害屍塊證據，無法相驗，因此暫時未南下高雄。

據悉，張介宗的兄嫂一家，在兒子念小學階段就舉家遷往新北居住，直到約8年前，夫妻才搬回高雄養老，兒子則留在汐止工作；搬回老家的同時，凶嫌張介宗也告知兄嫂要搬回老家同住。

由於張早年關在監獄，兄弟感情疏遠，同住屋簷下，常因生活觀念、習性與兄嫂之間發生不快，3人同住不到1年，張嫌大哥就買了楠梓房子，夫妻倆偶爾回老家探視，直到去年5月，張嫌大哥去世，傳出兄嫂有意賣房。張嫌曾向朋友抱怨「嫂子一直跟我要房子」，但某天他突然向公園友人透露：「我大嫂以後不會跟我要房子了」疑因房產問題埋下殺機。

另外張嫌和兄嫂一起生活相處的時間，可能因張嫌坐牢前科犯、個性孤僻的關係，和兄嫂格格不入曾遭數落，對兄嫂怨懟、產生嫌隙也不無關聯。