高雄分屍案 驗出張婦第2件遺骸

高雄連續殺人分屍案，警方連日打撈疑似人體組織，昨驗出被害張姓婦人第二塊遺骸。記者林保光／翻攝 高雄連續殺人分屍案，檢警十日押解凶嫌張介宗搜索分屍現場，在冰箱採集到血跡，懷疑張曾將部分屍塊「冰存」掩蓋屍臭；檢警連日已撈到卅多件屍塊，昨天再鑑定出張姓婦人第二件遺骸，但張嫌兄嫂和凶刀都仍未找到，今將持續搜索打撈。

檢警二月五日首次進入張住處，在房間、浴室及客廳採集到血跡及生物跡證，在房間血跡驗出他大嫂張黃姓婦人、左營區張姓婦人和楠梓區趙林姓婦人三人血跡，才發覺他涉嫌殺害三人分屍並棄屍。

據了解，遇害趙林姓、張姓婦人，手機最後通聯對象是張介宗，張嫌大嫂則沒有手機；本月十日張介宗被押至住處配合二度蒐證，檢警在冰箱內採集到血跡，懷疑張分屍後將部分遺骸「冰存」，事後再裝袋丟垃圾車或運河。

本報記者重回分屍公寓現場，在一樓往二樓梯間，發現三枚箭頭標誌，為當時鑑識人員採證血跡時所遺留，張嫌住處大門前有兩枚標誌，樓梯有一枚，不排除是張嫌運屍出門後不慎滴落，張嫌迄今未鬆口，樓梯血跡可供佐證運屍，確實狀況待檢警後續查明。

警方六日起在前鎮運河第五船渠打撈屍塊，昨再比對出張姓婦人第二件遺骸，其餘已鑑定出來的屍塊，多為趙林姓婦人，張嫌兄嫂遺骸及凶刀仍未發現。

張介宗現關押於看守所內，與另外二名輕罪犯嫌同房，監所人員形容他沉默寡言，幾乎不與人互動交談，可正常用飯、就寢，絲毫不受殺人案影響，「安靜到恐怖」。

檢方六日聲押張介宗，一併聲請禁止閱報、看電視，但法官僅裁定羈押禁見，未禁止張嫌閱報；雄檢昨重新提出聲請，法院審理後仍認為禁止閱報與滅證無關聯，駁回聲請。