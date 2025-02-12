高雄連環殺人案 亞灣水域發現疑似屍塊…民眾嚇壞急報警

高雄連環殺人案，警方在五號船渠、金鞏橋等處打撈相關屍塊，不料有民眾昨天下午在亞灣區高雄展覽館後方水域發現疑似人體組織屍塊報案，警方已打撈送往鑑識中心檢驗。

警方持續兵分多路蒐證，6日起持續在五號船渠、金鞏橋下持續打撈屍塊，但至今打撈20多塊屍塊，還沒發現3名受害婦人頭顱。經檢驗出屬於楠梓區受害冠夫姓趙姓婦人、左營區張姓婦人，張嫌嫂嫂遺骸仍未尋獲。

有民眾昨天下午近4時在亞洲新灣區高雄展覽館周邊，發現後方水域漂浮著疑似人體組織糊狀屍塊，嚇得緊急報警。警方派員到場打撈後，已送交鑑識中心檢驗，身分仍待確認。