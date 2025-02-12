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高雄連環殺人案 亞灣水域發現疑似屍塊…民眾嚇壞急報警

中央社／ 高雄12日電

高雄連環殺人案，警方在五號船渠、金鞏橋等處打撈相關屍塊，不料有民眾昨天下午在亞灣區高雄展覽館後方水域發現疑似人體組織屍塊報案，警方已打撈送往鑑識中心檢驗。

警方持續兵分多路蒐證，6日起持續在五號船渠、金鞏橋下持續打撈屍塊，但至今打撈20多塊屍塊，還沒發現3名受害婦人頭顱。經檢驗出屬於楠梓區受害冠夫姓趙姓婦人、左營區張姓婦人，張嫌嫂嫂遺骸仍未尋獲。

有民眾昨天下午近4時在亞洲新灣區高雄展覽館周邊，發現後方水域漂浮著疑似人體組織糊狀屍塊，嚇得緊急報警。警方派員到場打撈後，已送交鑑識中心檢驗，身分仍待確認。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

高雄連續殺人分屍案，檢警專案小組派出潛水人員冒著寒風在前鎮河搜尋，找到許多細小屍塊。記者劉學聖／攝影
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分屍案 棄屍 殺人案

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