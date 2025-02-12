獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，2月10日押解凶嫌張介宗搜索住處，竟在冰箱內也採集到血跡，懷疑張涉殺人分屍，收拾屋內後，曾將部分遺骸放入冰箱，事後才裝袋丟垃圾車或運河，另梯間還有鑑識人員留下的標示，疑為棄屍時滴落的血跡。

本報記者重回張嫌分屍公寓現場，從一樓往二樓梯間，發現有3枚箭頭標誌，疑為當時鑑識人員採證時所遺留，張嫌住處大門前有兩枚標誌，樓梯則有1枚，不排除是運屍出門後，不慎在樓梯滴下被害婦人的血跡，雖張嫌迄今未鬆口，樓梯血跡也可供佐證運屍，確實狀況待檢警將來提訊他後查明。

高雄警方查辦張介宗涉殺人分屍，2月5日首次進入張的住處，在房間、浴室及客廳，採集到血跡及生物跡證，其中在房間的血跡，經警方驗出是他大嫂張黃姓婦人、左營區張姓婦人和楠梓區趙林姓婦人的血跡，才發覺他涉嫌殺人分屍棄屍前鎮區運河第五船渠或垃圾車。

2月10日檢警押解張介宗回他住處第二度搜索，傳出警方在廚房和冰箱內也採集到可疑血跡，經檢驗血跡，疑似遇害的3名婦人的血跡，研判張介宗涉殺人分屍後，在多次丟棄屍塊時，或因春節期間垃圾車不載運垃圾，擔心未棄屍塊沒丟盡而飄出惡臭，才將部分屍塊冰存冰箱內。