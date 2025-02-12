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高雄殺人分屍案打撈新進展 檢驗出失蹤左營張婦第2塊遺骸
高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，在前鎮運河第五船渠打撈到的人體組織，除了已檢出大部分是楠梓區趙林姓婦人的遺體，今天再比對出打撈到的遺骸，出現第二件人體組織是左營區失蹤的張姓婦人的遺骸。
高雄警方自2月6日在前鎮區運河第五船渠，打撈遇害者的屍塊及人體組織，已23次打撈到屍塊，經法醫研究所及警方分30多件進入實驗室，比對出張婦、趙林婦的遺骸，尚未檢出凶嫌張介宗大嫂張黃婦人的遺體。
據了解，30多件打撈到的屍塊當中，已驗出趙林婦的左、右腳掌等組織，8日打撈到的1塊約15公分胸部肉塊，確定是左營張婦的遺體，今天在分批檢驗的人體組織當中，又檢出1張疑似頭部人皮組織，確定DNA與張婦相符。
警方打撈屍塊工作仍持續進行中，尚未尋獲張介宗兄嫂的屍體，以及3名婦人的頭顱；因張嫂早在去年11月底失蹤，遺骸若同遭丟入運河，可能已流出高雄港，若遭丟垃圾車，也可能已在焚化爐焚毀。
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