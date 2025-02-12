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高雄分屍案凶嫌羈押可閱報 檢方聲請禁止被法院駁回
高雄老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人分屍，檢方2月6日聲請羈押禁見，隔天法院裁准，原本檢方一併聲請禁止張嫌閱報、看電視，但法官並未裁准，今雄檢重新提出聲請，法院審理後，認為禁止閱報與滅證無關聯，駁回檢方聲請。
張嫌涉嫌殺害兄嫂、趙林姓、張姓等3名婦人，6日檢方聲押時，僅查出張嫌涉嫌殺害趙林姓婦人，直到他家採到另兩人血跡，才在揪出兩名婦人遇害。
當時檢方聲押時，要求禁止張嫌閱報、看電視，以防他透過媒體得知辦案動態，但法院審理後，認為當時檢方提出的證據僅張嫌殺害林姓婦人，沒有他殺害張姓婦人及黃姓兄嫂證據，僅裁准羈押禁見，但允許張嫌看報紙。
檢方不服，今上午重提聲請，要求法院裁定張嫌禁止閱覽報紙，雄院法管審理後，認為檢方是以張嫌有滅證之虞聲押，要禁止他看報紙、電視，應舉證閱報有滅證疑慮，才符合比例原則。
法官認為，檢方聲請理由及所附之新聞資料，無從認定閱報與滅證有關聯性，下午裁定駁回檢方聲請。
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