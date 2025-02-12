高雄殺人分屍凶嫌家冰箱有血跡 疑憂飄臭曾冰存屍塊

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，2月10日押解凶嫌張介宗搜索住處，竟在冰箱內也採集到血跡，懷疑張涉殺人分屍後，收拾屋內後，曾將部分遺骸放入冰箱，事後才裝袋丟垃圾車或運河。

高雄警方查辦張介宗涉殺人分屍，2月5日首次進入張的住處，在房間、浴室及客廳，採集到血跡及生物跡證，其中在房間的血跡，經警方驗出是他大嫂張黃姓婦人、左營區張姓婦人和楠梓區趙林姓婦人的血跡，才發覺他涉嫌殺人分屍棄屍前鎮區運河第五船渠或垃圾車。