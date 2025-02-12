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高雄殺人分屍凶嫌家冰箱有血跡 疑憂飄臭曾冰存屍塊

聯合報／ 記者林保光張議晨／高雄即時報導

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，2月10日押解凶嫌張介宗搜索住處，竟在冰箱內也採集到血跡，懷疑張涉殺人分屍後，收拾屋內後，曾將部分遺骸放入冰箱，事後才裝袋丟垃圾車或運河。

高雄警方查辦張介宗涉殺人分屍，2月5日首次進入張的住處，在房間、浴室及客廳，採集到血跡及生物跡證，其中在房間的血跡，經警方驗出是他大嫂張黃姓婦人、左營區張姓婦人和楠梓區趙林姓婦人的血跡，才發覺他涉嫌殺人分屍棄屍前鎮區運河第五船渠或垃圾車。

2月10日檢警押解張介宗回他住處第二度搜索，傳出警方在廚房和冰箱內也採集到可疑血跡，經檢驗血跡，疑似遇害的3名婦人的血跡，研判張介宗涉殺人分屍後，在多次丟棄屍塊時，或因春節期間垃圾車不載運垃圾，擔心未棄屍塊沒丟盡而飄出惡臭，才將部分屍塊冰存冰箱內。

張介宗涉嫌3婦分屍命案，警方帶他回住處第二度搜索時曾在冰箱發現血跡。本報資料照片
張介宗涉嫌3婦分屍命案，警方帶他回住處第二度搜索時曾在冰箱發現血跡。本報資料照片

分屍案 高雄市

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