高雄分屍案尋屍小艇故障 打撈屍塊傳驚險插曲

高雄殺人分屍案，警方與警光潛水救難協會，連日在前鎮運河第五船渠搜尋屍塊傳出插曲；救難員搭小艇載潛水員尋屍骸，船外機故障漂流，潛水員險些失聯，幸由港警駕警艇拖帶靠岸，虛驚一場。

據了解，2月10日警光潛水救難協會人員協助警方搜尋屍塊，搭橡皮艇沿第五船渠，一直搜尋到高雄港第25、26、27號碼頭，在26號與27碼頭之間的岸際，潛水員潛水進入水下涵洞，突然船外機故障失靈，小艇隨海流漂流，與潛水愈來愈遠。

據搜救員張雅博說，搜尋遺骸時，為保障潛水員安全，潛水員和小艇人員須一下一上，船上人員得注意潛水員在水下冒出來的氣泡，確保潛水員安全無虞，但是船外機故障後漂流，愈漂愈遠，已無法看見潛水者的氣泡，只見潛水員以手電筒打出SOS求救訊號，卻無法以船槳滑過去。

橡皮艇繼續漂流，距離岸邊潛水員已有200公尺，以槳也無法滑向岸邊，只好以無線電向岸上警方求救。