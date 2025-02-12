高雄分屍屍骸丟垃圾疑屍骨無存 警放棄尋垃圾儲坑

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，連日在前鎮運河第五船渠與仁武焚化爐尋找屍骨，發覺2月以前送進焚化爐的垃圾早已燒毀，除了在第五船渠迄今繼續打撈屍骸，放棄在焚化爐儲坑尋屍，3名遇害婦人屍骸若被凶嫌丟垃圾，可能屍骨無存。

據了解，高雄市南區垃圾資源回收廠1月24日發生火警後，暫停焚燒垃圾，春節前民眾大掃除的垃圾改送仁武焚化爐焚燒，直到殺人分屍案傳出，警方組「鷹眼小組」調閱凶嫌出入住處的影像，發覺他除了將部分屍塊丟入前鎮運河第五船渠，另也曾提垃圾丟垃圾車，警方9日派員到仁武焚化爐，要在垃圾儲坑裡尋找屍骸。

不過，根據焚化爐焚燒垃圾排程，2月5日以前的垃圾已經燒毀，目前都是2月8日以後的垃圾，凶嫌張介宗被捕前丟垃圾車的垃圾，送進仁武焚化爐後已經燒毀，警方研判在儲坑尋屍無望，只好收隊，繼續打撈第五船渠的屍塊。