快訊

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄分屍案凶嫌胞弟驚傳失聯 揹17年重刑通緝原因曝光

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟也失蹤好一段時間，傳言有人他弟弟至今下落成謎，懷疑有可能也遭毒手。警方昨晚澄清，他的弟弟涉毒品案件因執行未到通緝中，正積極追緝到案。

根據判決書，張嫌弟弟曾於2019年8月間，在前鎮區台鋁十四巷也就是「分屍公寓」的住處樓下交易毒品，還有2次則是在住處附近的超商交易，後來被警方逮到後，一審被高雄地院判刑8年2月。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，認為張嫌胞弟交易海洛因，且綜合事證並不符合毒品危害防制條例的減刑規定，最後從重改判，以交易一次論一罪，張嫌胞弟共犯販賣一級毒品罪共3罪，分別判15年2月至15年3月，合併判15年10月，轉讓毒品則判3月。

張嫌胞弟2022年11月經最高法院駁回上訴後判決定讞，但他屢次執行未到，前年6月因未到案服刑被雄檢發布通緝。

據了解，張嫌胞弟有多件毒品前科，曾因案被判4年8月確定，2015年10月入監後，2019年3月假釋出監，還有1年4個月殘刑，但他假釋期間再犯毒品罪並被判刑定讞，加上殘刑共有17年刑期等候執行。

張介宗涉嫌連續殺人分屍，包括他大嫂去年11月底失蹤、左營張姓婦人今年1月中旬失蹤、楠梓趙林姓婦人2月初失蹤，查出3人都去張嫌獨居的前鎮住處，有進無出，警方2月5日拘捕張介宗，在屋內發現3婦人的血跡及生物跡證DNA，追查相關影像，發覺3名婦人已經遭毒手，分屍後遺骸遭丟棄前鎮運河五號船渠。

張嫌共有2名哥哥及1名弟弟，目前大哥已過世，二哥安全無虞，弟弟因毒品案，遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，無法取得聯繫，生死不明，警方會持續依法追緝，並呼籲社會大眾，切勿以訛傳訛，造成社會恐慌。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高檢署通緝犯查詢系統查得到張嫌胞弟。取自高檢署網站
高檢署通緝犯查詢系統查得到張嫌胞弟。取自高檢署網站

分屍案 通緝 高雄市

延伸閱讀

莫非有第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警方：張弟涉毒通緝中

高雄分屍案陷瓶頸遭扯藍白刪預算 藍：釐清案情不需造謠潑糞

高雄分屍案攔截網打撈0屍塊 換「探索聲納」上場

看不到高雄連續分屍凶嫌長相 高雄警說話了

相關新聞

高雄分屍魔看守所內「安靜到恐怖」關3人房 幾乎不說話

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，目前正羈押於高雄看守所內，但據悉他被關於看守所內，與另外2名輕罪犯嫌同房，但幾乎...

高雄分屍案凶嫌胞弟驚傳失聯 揹17年重刑通緝原因曝光

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟也失蹤好一段時間，傳言有人他弟弟至今下落成謎，懷疑有可能也遭毒手。警方昨晚澄清，他的...

高雄分屍屍骸丟垃圾疑屍骨無存 警放棄尋垃圾儲坑

高雄檢警偵辦連續殺人分屍案，連日在前鎮運河第五船渠與仁武焚化爐尋找屍骨，發覺2月以前送進焚化爐的垃圾早已燒毀，除了在第五...

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人並分屍，至今檢警仍查不出他的犯案動機為何，不過張嫌昔日在工地工作的下屬卻爆料，他嗜...

莫非有第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警方：張弟涉毒通緝中

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟也失蹤好一段時間，傳言有人他弟弟至今下落成謎，懷疑有可能也遭毒手。警方晚間透露，他的...

高雄連續殺人分屍案 偵辦陷瓶頸

高雄連續殺人分屍案，檢警連日偵辦確定兩名婦人遇害，昨天首度出動探索聲納擴大打撈，但無所獲，關鍵凶刀迄今未尋獲，凶嫌張介宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。