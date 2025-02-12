高雄分屍案凶嫌胞弟驚傳失聯 揹17年重刑通緝原因曝光

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟也失蹤好一段時間，傳言有人他弟弟至今下落成謎，懷疑有可能也遭毒手。警方昨晚澄清，他的弟弟涉毒品案件因執行未到通緝中，正積極追緝到案。

根據判決書，張嫌弟弟曾於2019年8月間，在前鎮區台鋁十四巷也就是「分屍公寓」的住處樓下交易毒品，還有2次則是在住處附近的超商交易，後來被警方逮到後，一審被高雄地院判刑8年2月。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，認為張嫌胞弟交易海洛因，且綜合事證並不符合毒品危害防制條例的減刑規定，最後從重改判，以交易一次論一罪，張嫌胞弟共犯販賣一級毒品罪共3罪，分別判15年2月至15年3月，合併判15年10月，轉讓毒品則判3月。

張嫌胞弟2022年11月經最高法院駁回上訴後判決定讞，但他屢次執行未到，前年6月因未到案服刑被雄檢發布通緝。

據了解，張嫌胞弟有多件毒品前科，曾因案被判4年8月確定，2015年10月入監後，2019年3月假釋出監，還有1年4個月殘刑，但他假釋期間再犯毒品罪並被判刑定讞，加上殘刑共有17年刑期等候執行。

張介宗涉嫌連續殺人分屍，包括他大嫂去年11月底失蹤、左營張姓婦人今年1月中旬失蹤、楠梓趙林姓婦人2月初失蹤，查出3人都去張嫌獨居的前鎮住處，有進無出，警方2月5日拘捕張介宗，在屋內發現3婦人的血跡及生物跡證DNA，追查相關影像，發覺3名婦人已經遭毒手，分屍後遺骸遭丟棄前鎮運河五號船渠。

張嫌共有2名哥哥及1名弟弟，目前大哥已過世，二哥安全無虞，弟弟因毒品案，遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，無法取得聯繫，生死不明，警方會持續依法追緝，並呼籲社會大眾，切勿以訛傳訛，造成社會恐慌。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885