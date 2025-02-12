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高雄分屍魔看守所內「安靜到恐怖」關3人房 幾乎不說話

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市72歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，目前正羈押於高雄看守所內，但據悉他被關於看守所內，與另外2名輕罪犯嫌同房，但幾乎都不與人互動交談，且他犯案後態度冷血，仍正常用飯、就寢，絲毫不受殺人案影響，被形容「安靜到恐怖」。

據了解，張嫌除了前天被借提而曾經出牢房外，其餘時間都與另外2名因他案關押於看守所內的犯嫌同房，但關押期間張嫌幾乎不與人交談，連同房室友都不知道他犯下何案，但因張嫌所犯下的是重大刑案，因此看守所內早已有議論。

張嫌關押看守所期間，幾乎沒有受到殺人案影響，都依照所方安排的時間作息，除了準時就寢外，飲食用餐方面也頗為正常，昨晚在看守所內除了早上吃完豆漿、饅頭後，中午及晚膳也都沒有異樣，甚至昨晚吃完炒甜不辣、排骨湯後，就早早休息，不像是殺人後會寢不能寐的情況。

高雄看守所對於張嫌與其他獄友互動並未多談，但據規定，他仍然可以收看電視報導，因此外界也擔心他會藉由收看新聞頻道及閱讀報紙，了解自身殺人案件的偵辦進度，檢警可能將重新盡快向法院遞交證據，重新聲請禁止張嫌閱讀報紙及收看電視，以免影響偵辦難度。

高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）被借提重回現場，但他至今仍不承認犯案。本報資料照片
高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）被借提重回現場，但他至今仍不承認犯案。本報資料照片

分屍案 高雄市

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