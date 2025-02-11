莫非有第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警方：張弟涉毒通緝中

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟也失蹤好一段時間，傳言有人他弟弟至今下落成謎，懷疑有可能也遭毒手。警方晚間透露，他的弟弟涉案仍通緝中。

警方透漏，張介宗的弟弟在2023年因毒品案判17年，但應到案執行卻未到案而被通緝中，所以處於失聯狀態。

高雄市刑大今天深夜11時20分許，在媒體群組表示，警方查證，相關傳聞說法並非事實；張嫌共有2名哥哥及1名弟弟，目前張嫌大哥已過世，二哥安全無虞，弟弟因毒品案，遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，無法取得聯繫，警方會持續依法追緝，並呼籲社會大眾，切勿以訛傳訛，造成社會恐慌。