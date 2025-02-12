高雄連續殺人分屍案 偵辦陷瓶頸

高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗（中）前天被借提重回現場。本報資料照片 高雄連續殺人分屍案，檢警連日偵辦確定兩名婦人遇害，昨天首度出動探索聲納擴大打撈，但無所獲，關鍵凶刀迄今未尋獲，凶嫌張介宗也始終不認罪，案情膠著，檢警偵辦陷入瓶頸。

七十二歲張介宗被懷疑殺害三名婦人分屍，檢警打撈屍骸確認趙林姓、張姓兩名婦人身分，但張嫌兄嫂仍下落不明；檢警前天借提張嫌，在凶屋內發現塵封尖刀、鋸子，但無使用痕跡，仍帶回化驗。

目前警方共打撈廿二塊人體組織，專案小組昨在五號船渠近高雄港的成功橋下，利用漁網圍起攔截網，避免屍塊可能浮起流入高雄港。另請國立中山大學退休副教授田文敏出動機械式探索聲納，繪出水底狀況針對異樣點打撈，但無所獲。

一名自稱認識張數十年的洪姓老翁昨現身受訪稱張曾擔任工頭，愛簽賭，幾年前曾自豪中過三、四百萬元，後來車禍受傷，在家沒工作。現住房子是他父親留下，張曾抱怨過大嫂跟他討房子，說要給他卅萬元換房，讓他相當不滿。洪也說，張介宗身形小，外表看起來五十幾歲，但體力好，在工地能爬上爬下，當時看起來老實、古意，「現在聽到他殺人分屍，我怕死了」。

張介宗去年十二月十三日，曾到市議員吳銘賜服務處稱失業無收入，希望協助申請低收入戶，服務處人員發現他一次請領逾百萬元勞退金，資格不符。吳銘賜說，當時張說錢都借給朋友了，後來沒上門。