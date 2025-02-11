快訊

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

日檢大陸考區傳集體舞弊…台考生受影響？22人「成績有疑慮」遭撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄分屍案攔截網打撈0屍塊 換「探索聲納」上場

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢警偵辦連續人分屍案，國立中山大學退休副教授田文敏帶「機械式探索聲納」，到前鎮運河第五船渠，協助警方打撈水下屍塊。警方表示，將由田教授的探索聲納，協助尋找有異樣的人體組織或物品，讓打撈作業不致如大海撈針。

高雄市警方追查張介宗涉連續殺人分屍，今天第六天在高雄前鎮運河第五船渠，打撈屍塊、人體組織或可疑凶器，擔心屍塊隨水流漂進港區或外海，昨天傍晚在成功橋下先以漁網圍起攔截網，希望攔截近日可能浮起的人體組織，但到今天下午近5時，攔截網尚未撈到其他人體組織。

今天下午，國立中山大學退休副教授田文敏帶「機械式探索聲納」到第五船渠金鞏橋，先以探索聲納繪出水底狀況，再由警方根據他所提的「異樣點」下水打撈，希望精準找到人體組織或凶器，避免打撈作業過於耗時耗力。

據了解，2022年7月20日，高雄市左營蓮池潭曾發生學童溺水事故，9歲王姓學童隨蔡姓教練學習操作風帆，不料落水失蹤，消防隊搜尋18小時後，隔天清晨在蓮池潭出水口處才找到王童，但王童已經溺斃。案發後，田文敏也曾率學生帶探索聲納協助救人。

高雄市警方打撈屍塊，使用探索聲納下水。圖／讀者提供
高雄市警方打撈屍塊，使用探索聲納下水。圖／讀者提供
高雄市警方打撈屍塊，由中山大學副教授使用探索聲納下水尋找異樣點。圖／讀者提供
高雄市警方打撈屍塊，由中山大學副教授使用探索聲納下水尋找異樣點。圖／讀者提供

分屍案

延伸閱讀

高雄分屍案凶嫌領百萬勞退 殺人後還向議員求助領補助

高雄殺人魔熟練拆解人骨 找到塵封尖刀…凶器去向成謎

不放走一片皮肉 高雄辦殺人分屍河上架漁網攔截

高雄分屍殺人魔「拎垃圾袋」丟棄畫面曝光 疑裝頭顱或器具

相關新聞

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

高雄分屍殺人魔張介宗被控殺害3名婦人後分屍，目前僅找到2婦人屍塊，張嫌兄嫂仍下落不明；張嫌因犯下凶案全國皆知，今一名從小...

高雄分屍案攔截網打撈0屍塊 換「探索聲納」上場

高雄檢警偵辦連續人分屍案，國立中山大學退休副教授田文敏帶「機械式探索聲納」，到前鎮運河第五船渠，協助警方打撈水下屍塊。警...

高雄分屍魔曾參與多項大工程 半年前申請低收入戶遭拒

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺3人分屍，張至今否認涉案，動機仍不明，一名曾與張嫌認識數十年的洪姓老翁，今突然現身受訪，稱張嫌...

擺招財蟾蜍為財殺3婦？ 高雄碎屍魔竟不避監錄鏡頭

高雄老翁張介宗涉連續殺人分屍案動機，至今他拒不吐實，但見他在屋內外放招財物品，懷疑他為財作案，令辦案人員匪夷所思的是，他...

高雄連環殺人案傳預算被砍蒐證受阻 警澄清無關

高雄連環殺人案3名受害婦人頭顱至今未尋獲。傳警方原有意開挖張姓嫌犯住處化糞池採證，卻因今年預算遭大砍作罷。高市刑大澄清，...

看不到高雄連續分屍凶嫌長相 高雄警說話了

高雄連續殺人分屍命案，檢警至今不公布凶嫌張介宗的長相，引起民眾質疑「為何這樣保護殺人犯！」。高雄市警局高層表示，「如果檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。