高雄分屍案攔截網打撈0屍塊 換「探索聲納」上場

高雄檢警偵辦連續人分屍案，國立中山大學退休副教授田文敏帶「機械式探索聲納」，到前鎮運河第五船渠，協助警方打撈水下屍塊。警方表示，將由田教授的探索聲納，協助尋找有異樣的人體組織或物品，讓打撈作業不致如大海撈針。

高雄市警方追查張介宗涉連續殺人分屍，今天第六天在高雄前鎮運河第五船渠，打撈屍塊、人體組織或可疑凶器，擔心屍塊隨水流漂進港區或外海，昨天傍晚在成功橋下先以漁網圍起攔截網，希望攔截近日可能浮起的人體組織，但到今天下午近5時，攔截網尚未撈到其他人體組織。

今天下午，國立中山大學退休副教授田文敏帶「機械式探索聲納」到第五船渠金鞏橋，先以探索聲納繪出水底狀況，再由警方根據他所提的「異樣點」下水打撈，希望精準找到人體組織或凶器，避免打撈作業過於耗時耗力。