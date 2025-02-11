高雄分屍魔曾參與多項大工程 半年前申請低收入戶遭拒

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺3人分屍，張至今否認涉案，動機仍不明，一名曾與張嫌認識數十年的洪姓老翁，今突然現身受訪，稱張嫌人算「古意」，但愛簽牌、小賭，不過工作認真，曾參與許多高雄重大工程，雖然年紀大，但體力好，「工地爬上爬下還是沒問題」。

洪男小時候就與張嫌認識，張嫌50多年前服役時因涉入刑案被判無期徒刑，直到1997年才假釋出監，後來在工地打滾，曾於知名鋼構廠任職，因工作認真，一路被提拔，最後當到工頭。

洪翁回憶，張介宗算有責任感，鋼構工程日薪幾千塊，他可以為了工作好幾天不休息，工作很認真，高雄許多重大工程他都曾經參與過，工班至少上百人，個性較沉默，但算是古意人。

張介宗年逾70，看起來身形瘦小。洪翁說，張介宗體力不錯，看起來50幾歲而已，例如之前在知名公共工程工作時，上下18層樓梯都不是問題，張沒有結過婚，但曾說過在台北有女朋友，有交過幾個他不清楚。

洪翁說，張介宗現在居住的公寓，是以前父親留下來，兄弟間有無房產爭執他不清楚，但張工作多年，應該有賺到錢。而且他愛簽賭、打象棋麻將，幾年前還曾聽張說中過六合彩，贏了幾百萬，只是錢花去哪了不知道，好奇是不是因為賭博輸光。

洪翁說，先前他也有跟張說如果無聊可以來公園或家附近的廟宇聊聊天，大概兩、三天就會找他們聊天。最近因新聞看到張介宗殺人，他們幾個認識的人這才嚇到，最近一次看到他是大年初8時，當時他說會冷，很早就回家睡覺，沒想到當時他就已經犯案。

去年12月13日，73歲張姓老翁在友人陪同下前往吳銘賜服務處求助，張介宗當時說近年失業無收入，希望議員協助申請低收入戶。但服務處人員發現他曾一次請領100多萬元勞退金，不符合資格。