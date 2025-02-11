高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

高雄分屍殺人魔張介宗被控殺害3名婦人後分屍，目前僅找到2婦人屍塊，張嫌兄嫂仍下落不明；張嫌因犯下凶案全國皆知，今一名從小就認識張嫌的洪姓老翁現身，稱張嫌「古意」、「人不錯」只是愛賭，不懂他為何殺人分屍，昔日「囡仔伴」變殺人魔，洪男直言「我怕死了」。

高雄市議員吳銘賜發送愛心便當多年，前鎮區服務處常聚集許多弱勢群眾，去年12月13日，72歲張介宗在友人陪同下前往服務處求助，自稱早年在工地從事鋼構吊裝，近年失業無收入，希望議員協助申請低收入戶。

服務處人員接案後追查發現，張嫌有一筆100多萬的勞保退休金，選擇一次領完，因領有鉅款，不符合條件，申請未通過，張介宗就未再現身服務處。

今吳銘賜受訪說，張嫌給他的印象真的不像會狠心殺害多人的殺人犯，反差很大；吳後來聯繫上認識張嫌數十年的洪姓老翁到場，回憶他與張嫌的相處過程。

洪翁說他與張嫌年輕就認識，跟他還有張嫌二哥不錯，張嫌先前在鋼構廠服務，主要是在工地當工頭，人算親切、古意、節儉，但就愛簽賭，幾年前還曾自豪中過3、400萬元，後來因車禍受傷，去年就在家沒工作。