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擺招財蟾蜍為財殺3婦？ 高雄碎屍魔竟不避監錄鏡頭

聯合報／ 記者林保光張議晨／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉連續殺人分屍案動機，至今他拒不吐實，但見他在屋內外放招財物品，懷疑他為財作案，令辦案人員匪夷所思的是，他家門口便有監錄鏡頭，卻仍明目張膽帶被害人進屋。

張介宗獨居前鎮區台鋁14巷公寓2樓，在他住處門口，不僅門聯貼著「天官賜福財源廣」、「財神報喜利路通」、橫批聯「財源廣進展鴻圖」，與招財有關，而且鞋櫃裡還有「招財蟾蜍」玉偶等物品，而且，另傳出他屋內也擺放一些彌勒神像，除了鄰居，連辦案人員也懷疑可能為錢殺人。

警方專案小組調閱監錄系統畫面，要調查3名失蹤婦人去向，便發現張介宗所住的公寓門口，就有公家監錄鏡頭，還有民家鏡頭，但而且除了張介宗的大嫂張黃婦人，是自己走近他住處公寓，其餘趙林姓婦人和張姓婦人，都由他帶進公寓，他殺人前似乎未閃避鏡頭，更令辦案人員匪夷所思。

高雄連續殺人分屍案凶嫌張介宗住處門口就有監錄鏡頭。記者林保光／攝影
高雄連續殺人分屍案凶嫌張介宗住處門口就有監錄鏡頭。記者林保光／攝影
高雄連續殺人分屍案凶嫌張介宗住處門口，擺放招財蟾蜍。記者劉學聖／攝影
高雄連續殺人分屍案凶嫌張介宗住處門口，擺放招財蟾蜍。記者劉學聖／攝影

分屍案 命案 殺人 被害人

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