聽新聞
0:00 / 0:00
擺招財蟾蜍為財殺3婦？ 高雄碎屍魔竟不避監錄鏡頭
高雄老翁張介宗涉連續殺人分屍案動機，至今他拒不吐實，但見他在屋內外放招財物品，懷疑他為財作案，令辦案人員匪夷所思的是，他家門口便有監錄鏡頭，卻仍明目張膽帶被害人進屋。
張介宗獨居前鎮區台鋁14巷公寓2樓，在他住處門口，不僅門聯貼著「天官賜福財源廣」、「財神報喜利路通」、橫批聯「財源廣進展鴻圖」，與招財有關，而且鞋櫃裡還有「招財蟾蜍」玉偶等物品，而且，另傳出他屋內也擺放一些彌勒神像，除了鄰居，連辦案人員也懷疑可能為錢殺人。
警方專案小組調閱監錄系統畫面，要調查3名失蹤婦人去向，便發現張介宗所住的公寓門口，就有公家監錄鏡頭，還有民家鏡頭，但而且除了張介宗的大嫂張黃婦人，是自己走近他住處公寓，其餘趙林姓婦人和張姓婦人，都由他帶進公寓，他殺人前似乎未閃避鏡頭，更令辦案人員匪夷所思。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言