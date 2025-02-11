擺招財蟾蜍為財殺3婦？ 高雄碎屍魔竟不避監錄鏡頭

高雄老翁張介宗涉連續殺人分屍案動機，至今他拒不吐實，但見他在屋內外放招財物品，懷疑他為財作案，令辦案人員匪夷所思的是，他家門口便有監錄鏡頭，卻仍明目張膽帶被害人進屋。

張介宗獨居前鎮區台鋁14巷公寓2樓，在他住處門口，不僅門聯貼著「天官賜福財源廣」、「財神報喜利路通」、橫批聯「財源廣進展鴻圖」，與招財有關，而且鞋櫃裡還有「招財蟾蜍」玉偶等物品，而且，另傳出他屋內也擺放一些彌勒神像，除了鄰居，連辦案人員也懷疑可能為錢殺人。