看不到高雄連續分屍凶嫌長相 高雄警說話了
高雄連續殺人分屍命案，檢警至今不公布凶嫌張介宗的長相，引起民眾質疑「為何這樣保護殺人犯！」。高雄市警局高層表示，「如果檢察官說公布，我們就公布」。
高雄市刑大大長鄢志豪表示，全案除非是需要民眾指證，或者擔心凶嫌跑掉，才需要公布凶嫌照片，但是，現在事證明確，而且人也已經帶到，警方不能決定是否公布凶嫌照片，如果檢察官基於公益原則，認為可以公布，警方會配合。檢方僅表示，因張未認罪，須顧及其人權。
張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，迄今僅尋獲張姓、趙林姓婦人屍塊，張嫌兄嫂下落不明，他仍未坦承殺人，昨天檢警帶他重回「分屍公寓」，張嫌頭戴安全帽全身包緊緊，引起民眾質疑「為何這樣保護殺人犯！」。
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