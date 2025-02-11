看不到高雄連續分屍凶嫌長相 高雄警說話了

高雄連續殺人分屍命案，檢警至今不公布凶嫌張介宗的長相，引起民眾質疑「為何這樣保護殺人犯！」。高雄市警局高層表示，「如果檢察官說公布，我們就公布」。

高雄市刑大大長鄢志豪表示，全案除非是需要民眾指證，或者擔心凶嫌跑掉，才需要公布凶嫌照片，但是，現在事證明確，而且人也已經帶到，警方不能決定是否公布凶嫌照片，如果檢察官基於公益原則，認為可以公布，警方會配合。檢方僅表示，因張未認罪，須顧及其人權。