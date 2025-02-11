高雄分屍凶嫌真容曝光 網友繪圖專案人員曝「有9成像」

高雄72歲老翁涉嫌連續殺害3名老婦並分屍，迄今僅尋獲2名婦人屍塊，張嫌兄嫂下落不明，他仍未坦承殺人，檢警昨天借提出監後，張嫌全身包緊緊，真容宛如最高機密，網友根據鄰居描述特徵，利用AI繪製張嫌真面目，專案人員看過後，直言「相似度9成」。

張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張嫌75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。

專案小組目前掌握3名被害人到張嫌家中「只進不出」、騎單車疑載屍塊丟棄及丟垃圾袋的監視畫面，但目前張嫌口風仍緊，即便家中有3婦人血跡反應及監視器畫面，他仍未坦承犯行，全案仍有許多疑點待釐清。

昨天檢警將張嫌自看守所提出，押著他重回「分屍公寓」現場，張嫌身穿看守所制服，頭戴安全帽、口罩，全身包得密不透風，僅露出腳趾、眼睛，案發至今面容宛如列為「機密」，保護相當徹底，昨天圍觀的民眾質疑「為何保護殺人犯成這樣！」

今有網友利用張嫌鄰居、牌友描述的外觀特徵，將參數輸入生成式AI軟體後繪圖，輸出一張年約72歲的老翁人臉，本報記者將該張圖傳給曾參與辦案的人員查證，許多人看到圖片後直言「超級像」、「相似度約9成。」

據了解，不讓張嫌面容曝光，關鍵在於他未認罪，雖屋內有血跡及拍到3婦人消失的監視器畫面，檢警掌握的證據均指向他涉案，仍需要有更多證據補強，換言之，目前張男只是嫌疑犯，「寧可錯放，不可錯殺」，在未起訴、定罪前，才會如此保護張嫌。