高雄分屍凶嫌長相「機密」 保護關鍵曝光：不認罪顧人權
張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，迄今僅尋獲張姓、趙林姓婦人屍塊，張嫌兄嫂下落不明，他仍未坦承殺人，昨天檢警帶他重回「分屍公寓」，張嫌頭戴安全帽全身包緊緊，引起民眾質疑「為何這樣保護殺人犯！」專案人員僅說因張未認罪，須顧及其人權。
張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張嫌75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。
專案小組目前掌握3名被害人到張嫌家中「只進不出」、騎單車疑載屍塊丟棄及丟垃圾袋的監視畫面，但目前張嫌口風仍緊，即便家中有3婦人血跡反應及監視器畫面，他仍未坦承犯行。
昨天檢警將張嫌自看守所提出，押著他重回「分屍公寓」現場，張嫌身穿看守所制服，頭戴安全帽、口罩，全身包得密不透風，案發至今面容宛如列為「機密」，保護相當徹底，引起昨天圍觀的民眾質疑「為何保護殺人犯成這樣！」
律師吳春生認為，一般的通緝犯，尤其是要犯不是也都公布他的面相、甚至特徵，去年底陳啓昱被發布通緝時，警方公佈他年輕時的照片還引起撻伐，「通緝犯都可，這件殺害3人的嫌犯更無值得保護的隱私及名譽。
據了解，不讓張嫌面容曝光，關鍵在於他未認罪，雖屋內有血跡及拍到3婦人消失的監視器畫面，檢警掌握的證據均指向他涉案，仍需要有更多證據補強，換言之，目前張男只是嫌疑犯，「寧可錯放，不可錯殺」，在未起訴、定罪前，才會如此保護張嫌。
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