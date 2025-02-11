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高雄碎屍魔月有3萬收入 公園亮厚鈔裝闊…遇警稱沒錢
據瞭解，涉及高雄殺人分屍案的凶嫌張介宗曾要申請老人津貼，但他接到高雄市社會局通知，指他財產條件不符申請資格，沒通過他的申請。這筆收入除了可能是勞保收入，相關單位也懷疑是「當人頭」的收入。
據常出入高雄左營萬年縣公園的民眾提及，「台北仔（張介宗的綽號）」出現公園，以後，一開始都只是坐一旁曬太陽，少和人講話，一回生二回熟後，才坐到牌桌旁看人玩牌，趁機攀談；有時候會故意對婦人亮出他身上有幾萬元的鈔票，讓人感覺他很有錢的樣子，他卻不玩牌。
張介宗被懷疑涉案後，談及財產狀況，他拿出社會局的公文，稱他曾經向社會局申請老人津貼，可是社會局寄來這份公文，說他還每月有3萬多元的收入，不符合申請資格。據悉，張介宗沒說這筆收入的來源，但他聲稱沒錢，辦案人員懷疑他是否曾被「當人頭」報收入資料，或者他說謊。
張介宗昨天經檢警帶回前鎮區住處搜索，警方準備1個排骨便當要給他吃，但他沒吃，後來押解到高雄地檢署後，才吃了這個便當再還押看守所。
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