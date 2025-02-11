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獨／高雄分屍案缺2拼圖難定罪？20年前「無屍懸案」揭關鍵

高雄分屍案凶嫌領百萬勞退 殺人後還向議員求助領補助

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄分屍殺人魔張姓嫌犯近年生活困頓，去年底犯下首樁殺人案後，曾前往高雄市議員吳銘賜服務處請求協助申請低收入補助。吳銘賜說，嫌犯字跡工整、人看起來很木訥、話不多，完全無法想像當時他已經殺死人，事後回想覺得非常不可思議。

高雄市議員吳銘賜發送愛心便當多年，前鎮區服務處常聚集許多弱勢群眾，去年12月13日，73歲張姓老翁在友人陪同下前往服務處求助，張翁表示，早年在工地從事鋼構吊裝，近年失業無收入，希望議員協助申請低收入戶

連日爆發分屍案之後，議員吳銘賜覺得張嫌背景資料很熟悉，追查資料發現，張嫌就是去年到服務處找他幫忙的選民。

吳銘賜說，帶凶嫌來的友人說，嫌犯身上判了兩條無期徒刑，70幾歲沒工作、沒財產、也沒子女，曾經申請低收入戶未過，希望服務處協助，讓他能領補助維持基本生活。

服務處人員接案後追查發現，張嫌有一筆100多萬的勞保退休金，選擇一次領完，可能因為這樣導致資格不符。吳銘賜說，追查出原因後，當天再請張嫌來服務處，告知結果後，張嫌坦承錢都借給朋友了，從他身上穿的背心判斷，懷疑他有賭博習慣，後來沒再上門。

「人很木訥，就像平凡阿伯！」吳銘賜說，張嫌給他的印象真的不像會狠心殺害多人的殺人犯，反差很大。

犯下連續殺人案的張姓嫌犯去年底曾向議員吳銘賜求助，希望能取低收入補助，但服務處人員追查發現張嫌曾有一筆百萬元勞退金。記者徐白櫻／翻攝
犯下連續殺人案的張姓嫌犯去年底曾向議員吳銘賜求助，希望能取低收入補助，但服務處人員追查發現張嫌曾有一筆百萬元勞退金。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員吳銘賜（右）定期發送愛心便當，每月平均要送出2200個，常有弱勢市民登門求助。圖／本報資料照
高雄市議員吳銘賜（右）定期發送愛心便當，每月平均要送出2200個，常有弱勢市民登門求助。圖／本報資料照

低收入戶 分屍案 失業 議員 高雄市

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