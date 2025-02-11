影／高雄分屍案凶刀何在？高大成推測仍在公寓暗處或鄰近處

張介宗涉嫌殺人分屍棄屍，至今仍矢口否認犯案。中山附醫法醫科主任高大成上午說，從張的外形和相關條件推測，他認為晚年戀成分少，財殺「為了錢」的成分較大。因此，他認為警方可以分析其金流，找出和案件的關連處，可能還會找出他的其他犯案。

雖然警方未在張介宗公寓內查獲犯案凶刀，但高大成仍推測，凶刀應該就藏放在某個暗處，或是鄰近之處，否則不必每次都把人邀回住處再行凶。如果每次犯案都重新買刀，很難不被發現破綻，也比較麻煩。他甚至推斷，行凶應該是使用剁豬肉之類的大型刀，否則也難連續分屍3人。

他也認為，警方鑑驗現場時，若僅是發現血跡還不夠，因為3名遇害者時間相差約1個月，舊的血跡和新的血跡絕對不同，噴濺的方向、角度一定有所不同，或是被害人有跑，從噴濺的方向、角度也可顯示出是在移動。警方可以製作出血跡的分布圖，並進而證實此人已死亡，才是重點。

張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張介宗75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。

高大成說，從張介宗和兄嫂疑有房屋糾紛，又和張姓婦人有錢財糾紛，因此為了錢殺人的成分較高，但如果錢財又夾雜了感情，行凶的可能性又更會提高，但他看來主要應都是為了錢。