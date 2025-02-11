快訊

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

iOS 18.3.1快更新！iPhone有漏洞駭客恐入侵 蘋果：所有使用者應安裝

影／高雄分屍案凶刀何在？高大成推測仍在公寓暗處或鄰近處

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

張介宗涉嫌殺人分屍棄屍，至今仍矢口否認犯案。中山附醫法醫科主任高大成上午說，從張的外形和相關條件推測，他認為晚年戀成分少，財殺「為了錢」的成分較大。因此，他認為警方可以分析其金流，找出和案件的關連處，可能還會找出他的其他犯案。

雖然警方未在張介宗公寓內查獲犯案凶刀，但高大成仍推測，凶刀應該就藏放在某個暗處，或是鄰近之處，否則不必每次都把人邀回住處再行凶。如果每次犯案都重新買刀，很難不被發現破綻，也比較麻煩。他甚至推斷，行凶應該是使用剁豬肉之類的大型刀，否則也難連續分屍3人。

他也認為，警方鑑驗現場時，若僅是發現血跡還不夠，因為3名遇害者時間相差約1個月，舊的血跡和新的血跡絕對不同，噴濺的方向、角度一定有所不同，或是被害人有跑，從噴濺的方向、角度也可顯示出是在移動。警方可以製作出血跡的分布圖，並進而證實此人已死亡，才是重點。

張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張介宗75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。

高大成說，從張介宗和兄嫂疑有房屋糾紛，又和張姓婦人有錢財糾紛，因此為了錢殺人的成分較高，但如果錢財又夾雜了感情，行凶的可能性又更會提高，但他看來主要應都是為了錢。

他說，張介宗若屢為錢財犯案，警方可以調閱其銀行存摺，分析金流，例如在他經濟拮据之後，突然又有錢的轉折點加以分析，說不定還會追出其他受害者。

中山附醫法醫科主任高大成上午說，從張的外形和相關條件推測，他認為晚年戀成分少，財殺「為了錢」的成分較大。記者黃寅／攝影
中山附醫法醫科主任高大成上午說，從張的外形和相關條件推測，他認為晚年戀成分少，財殺「為了錢」的成分較大。記者黃寅／攝影

公寓 分屍案 殺人 高大成

延伸閱讀

獨／高雄分屍案缺2拼圖難定罪？20年前「無屍懸案」揭關鍵

高雄分屍案凶嫌削肉去骨「如切烤鴨」 春節前殺2人冷血貼春聯

高雄分屍案打撈5天找到2死者「22塊遺骸」 今再尋獲1肉塊

高雄3人分屍案勘驗凶宅！4大箱證物被帶走 警察局長翻出這本書

相關新聞

高雄分屍案凶嫌領百萬勞退 殺人後還向議員求助領補助

高雄分屍殺人魔張姓嫌犯近年生活困頓，去年底犯下首樁殺人案後，曾前往高雄市議員吳銘賜服務處請求協助申請低收入補助。吳銘賜說...

影／高雄分屍案凶刀何在？高大成推測仍在公寓暗處或鄰近處

張介宗涉嫌殺人分屍棄屍，至今仍矢口否認犯案。中山附醫法醫科主任高大成上午說，從張的外形和相關條件推測，他認為晚年戀成分少...

獨／高雄分屍案缺2拼圖難定罪？20年前「無屍懸案」揭關鍵

高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺害3人分屍，警方目前僅找到2名婦人屍塊，消失在張嫌住處的兄嫂仍下落不明，外界找無屍體及凶刀，恐...

高雄碎屍魔粉刷陽台成「這顏色」 醫：滿滿的儀式感

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名婦人並分屍，警方發現一張載有4女性名單的紙條，其中3人就是死者的死亡筆記，而凶嫌透過...

高雄殺人魔熟練拆解人骨 找到塵封尖刀…凶器去向成謎

高雄檢警查辦張介宗涉嫌殺人分屍棄屍，昨天押解張嫌回家，搜尋可疑凶器，找到可疑的尖刀，並在工具箱找到鋸子，但是看起來不像剛...

檢警重回「分屍公寓」搜肉屑 中午排骨便當凶嫌一口未吃

高雄72歲老翁張介宗涉殺害3名老婦後分屍，昨天檢警提出張嫌重回「分屍公寓」搜索，鎖定排水管搜查有無人體組織，張嫌被隔離在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。