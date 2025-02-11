獨／高雄分屍案缺2拼圖難定罪？20年前「無屍懸案」揭關鍵
高雄72歲老翁張介宗涉嫌殺害3人分屍，警方目前僅找到2名婦人屍塊，消失在張嫌住處的兄嫂仍下落不明，外界找無屍體及凶刀，恐讓張嫌閃過刑責，但法界舉20多年前一起「無屍懸案」，該案雖找不到屍體、凶器，但科學證據仍讓李姓凶嫌難辨，最終判他無期徒刑定讞。
張介宗被懷疑陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。
警方除在前鎮運河陸續尋獲趙林姓婦人屍塊，8日另尋獲一塊胸部組織，經鑑定為張姓婦人，已確認兩人遇害，但張嫌兄嫂在張男家中「消失」3個月，至今仍無下落，其餘兩名確認遇害的婦人屍塊也不完整，張介宗犯案過程仍待拼湊。
昨天檢警借提張男重回「分屍公寓」，查扣塵封的尖刀、鋸子，已帶回鑑定分析，但張嫌迄今仍未認罪，關鍵凶器仍未查獲，外界憂心恐難定張嫌罪責。
不過，一名資深檢察官舉20多年前的「無屍懸案」為例，該案死者張靜華屍體迄今也未找到，但檢警仍從凶嫌李正位的犯案車上、手機採到血跡、通聯等跡證，最終讓李判無期徒刑定讞，此案也成為司法官受訓的經典案例。
根據當時判決書，2001年6月15日張靜華失聯，吳姓男友聯繫不上她後報警，警方在張女主臥房浴室牆壁、浴缸採到血跡，且有清洗、擦拭痕跡，懷疑她遭人殺害，鎖定李正位涉有重嫌。
不過，檢警開始偵辦後，雖認定張女遭人殺害，但屍體卻下落不明，從起訴到判決，仍未找到張女屍體，也未找到李的作案工具，「無屍懸案」成當年熱烈討論的命案話題。
所幸檢警鍥而不捨採證，如張女在失蹤前和李正位通話後，就無任何活動紀錄，李事後以張女提款卡領出12萬元，還用張女信用卡刷卡，另一關鍵是李男與胞妹借來犯案的車上，車內採到張女血跡，且有擦拭痕跡。
法官最後根據檢方所提的七大事證，認定是李男為謀財以不詳方式殺害張靜華，並棄屍於不詳地點，雖李二審一度判決死刑，但最後更審認為李案發後回台接受偵訊，仍有良知，改判無期徒刑並定讞。
資深檢察官說，張靜華一案警方的鑑識人員功不可沒，他們幾乎翻遍胸案現場每一個角落，才找出李正位涉案的跡證，讓他躲不過司法制裁。
他說，高雄分屍案雖仍有婦人下落不明，但微物跡證都會說話，例如張嫌屋內採到3婦人血跡，監視器拍到3人消失在張嫌住處，也有追到他棄屍路徑等，即便屍體不完整或未找到兄嫂及凶刀，證據若補強確實，仍足以讓張嫌難逃刑責。
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