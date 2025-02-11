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獨／高雄分屍案缺2拼圖難定罪？20年前「無屍懸案」揭關鍵

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高雄碎屍魔粉刷陽台成「這顏色」 醫：滿滿的儀式感

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名婦人並分屍，警方發現一張載有4女性名單的紙條，其中3人就是死者的死亡筆記，而凶嫌透過記錄受害者、策劃犯罪，殺人後更粉刷陽台、處理屍體。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書表示，這一連串的步驟，讓凶嫌的殺戮變得更有結構、更具儀式性，甚至獲得某種心理上的滿足與快感。

張家銘說，凶嫌的死亡筆記透漏出一種潛在的儀式感，可見凶嫌將殺人犯罪變成一場規畫精密的儀式，當受害者的資訊變成凶手的「收藏品」，這類型的連環殺人案便不再只是單純的暴力攻擊，而是一場病態的心理遊戲。

張家銘指出，凶手不只是為了殺人而殺人，而是透過「紀錄、選擇、執行、整理」的過程來創造一種內在秩序。他將受害者的名字寫在筆記本上，逐一標記，就像是一種「狩獵清單」，這樣的行為讓他產生強烈的掌控感。

在心理學上，這類行為與「收集狂」極為相似—有些人習慣收集郵票、古董，而某些連環殺人犯則收集屍體、戰利品或犯罪紀錄，這些收藏對他們來說，不只是紀念，更是一種象徵性成就的積累。

同樣地，這名凶手透過記錄受害者、策劃犯罪、粉刷陽台、處理屍體等步驟，讓他的殺戮變得更有結構、更具儀式性，如逐一寫下受害者的名字，就像是一種象徵性的「死亡宣告」，在過年前粉刷陽台為朱紅色，這可能代表「象徵性的轉變」，以計畫性棄屍的方式，反覆多次移動屍體，可能與方便滅跡有關，但也可能與某些連環殺人犯「分階段處理屍體」的行為相似。

此外，凶嫌的「運屍單車」掛著媽祖符咒，這可能是一種心理上的安撫，甚至是一種「宗教儀式」聽說死亡名單第5個就是他自己。如果是的話，這可能有對他本身特別潛藏的儀式意義。

張家銘說，這些行為組合在一起，構成了一個完整的「儀式化犯罪」模式，讓他的犯罪行為不只是簡單的暴力攻擊，而是一場有層次、有計畫的心理活動。這也讓人不禁思考，凶嫌的行為是源於心理疾病，還是深層的個人信念？他的儀式感是來自於內心的需求，還是某種強迫性的行為模式？這些問題，或許需要透過更深入的犯罪心理學研究才能解答。

然而，可以確定的是，當犯罪變成一種儀式，當筆記成為一種收藏，兇手的殺戮已經不只是為了死亡本身，而是為了讓自己獲得某種心理上的滿足與控制感。這正是許多連環殺人犯的特徵，也是一種最危險、最難以預防的犯罪心理模式。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，這名凶嫌透過記錄受害者、策劃犯罪、粉刷陽台、處理屍體等步驟，讓他的殺戮變得更有結構、更具儀式性，如凶嫌在過年前粉刷陽台為朱紅色，這可能代表「象徵性的轉變」。本報資料照片
台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，這名凶嫌透過記錄受害者、策劃犯罪、粉刷陽台、處理屍體等步驟，讓他的殺戮變得更有結構、更具儀式性，如凶嫌在過年前粉刷陽台為朱紅色，這可能代表「象徵性的轉變」。本報資料照片

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