高雄殺人魔熟練拆解人骨 找到塵封尖刀…凶器去向成謎

高雄檢警查辦張介宗涉嫌殺人分屍棄屍，昨天押解張嫌回家，搜尋可疑凶器，找到可疑的尖刀，並在工具箱找到鋸子，但是看起來不像剛使用過刀鋸。

據了解，昨天檢警在張家尋找可疑凶器，在廚房角落找到1把尖刀，另外尋獲滿是工具的工具箱，但是尖刀和工具箱上也都是灰塵，工具箱內的鋸子等工具，全已經生鏽，令辦案人員認為當凶器的可能性不大。

檢警在張家屋內沒有找到其他可疑凶器，認為張介宗涉嫌行凶，可能已事先購買新刀具，行凶後與屍塊一起丟棄。