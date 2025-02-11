高雄殺人魔熟練拆解人骨 找到塵封尖刀…凶器去向成謎
高雄檢警查辦張介宗涉嫌殺人分屍棄屍，昨天押解張嫌回家，搜尋可疑凶器，找到可疑的尖刀，並在工具箱找到鋸子，但是看起來不像剛使用過刀鋸。
據了解，昨天檢警在張家尋找可疑凶器，在廚房角落找到1把尖刀，另外尋獲滿是工具的工具箱，但是尖刀和工具箱上也都是灰塵，工具箱內的鋸子等工具，全已經生鏽，令辦案人員認為當凶器的可能性不大。
檢警在張家屋內沒有找到其他可疑凶器，認為張介宗涉嫌行凶，可能已事先購買新刀具，行凶後與屍塊一起丟棄。
雖然鄰居表示曾聽到張的家裡傳出鋸東西的聲音，但目前警方打撈到的屍塊和人體組織，因泡水或其他原因有浮腫分解現象，可是尋獲的肢體或皮層，仍可看出切面平整，沒有不規則形狀，辦案人員認為，如果張嫌已熟知人體組織，研判不用鋸子類的凶器，也會拆解人骨。
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