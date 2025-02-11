檢警重回「分屍公寓」搜肉屑 中午排骨便當凶嫌一口未吃

高雄72歲老翁張介宗涉殺害3名老婦後分屍，昨天檢警提出張嫌重回「分屍公寓」搜索，鎖定排水管搜查有無人體組織，張嫌被隔離在房間，一待5個多小時，因搜索橫跨午餐時間，為兼顧人權，符合法定偵辦程序，警方有幫張嫌準備排骨便當，但他態度冷靜，並未在屋內用餐。

張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張嫌75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。

張介宗2月6日落網迄今，面對檢警詢問，即使有3名被害人到張家「只進未出」如人間消失的監視畫面、命案公寓內的血跡反應、丟棄運河屍塊等證據攤在面前，他仍冷血辯稱只是將舊衣丟入運河，被害人在他家待半小時就離去。

檢警昨借訊張介宗重回現場進行勘驗，在現場一待就是5個半小時，主任檢察官謝長夏步出案發現場，簡單回應媒體指出，「只是來釐清一些東西」。

鑑識人員昨出動吸塵器採集微物跡證，在浴室、廚房等有排水孔的地方，動用「內視鏡」，拉延長線觀看螢幕裡的水管是否有殘留肉塊、毛髮、皮屑，再動用夾具採證後送驗，將排除除張嫌以外者，是否有跡證是這3名死者所有。

警方同時數度關掉屋內燈光，不時傳出快門聲及閃光燈，加上吸塵器聲音，在在均讓張嫌感受「不知警方是否能採集到他不小心留下的跡證」的擔憂心理，擊垮他的防線。

據了解，因搜索從早上10點50分至下午4時20分才結束，張介宗在屋內待了5個半小時，為兼顧被告人權，辦案人員有替張嫌準備排骨便當，但他一口未吃，在房間內態度相當冷靜，耐心十足與專案小組鬥智。