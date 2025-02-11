不放走一片皮肉 高雄辦殺人分屍河上架漁網攔截

高雄檢警偵辦張介宗涉嫌殺人分屍命案，今天第六天打撈屍塊，警方以漁網設攔截網，不放過可能浮起的屍塊或人體組織，讓證據力更有力。

警方專案小組打撈屍塊工作，自2月6日起，在高雄市前鎮運河第五船渠金鞏橋附近，到高雄港25至27碼頭，已23次打撈到屍塊及人體組織，30餘件分批進實驗室化驗DNA，已確認大半是2月2日遇害的楠梓趙林姓婦人的遺骸，只有1塊約15公分胸部肉塊，是1月17日左營失蹤的張姓婦人遺骸。

昨天傍晚，警方打撈工作，已在第五船渠成功橋下，利用漁網圍起攔截網，認為沉入河底若浮起，可以完全攔截，避免流出高雄港，難以尋找。

辦案人員了解，雖然尚未尋獲張嫌的大嫂屍體，但有3名婦人有進無出的影像，加上趙林、張姓婦人2人影像同是進張嫌住處已遇害，這案件的證據力其實已經很強。