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高雄鷹眼小組成軍搜殺人魔軌跡 律師問：何不公布長相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張介宗涉連續殺害3名老婦並分屍，迄今頭顱未尋獲，為鞏固可能隨時間消失的監視畫面，市刑大成立40名警力的鷹眼小組，將以科學方法重塑嫌犯犯罪軌跡。記者石秀華／翻攝
張介宗涉連續殺害3名老婦並分屍，迄今頭顱未尋獲，為鞏固可能隨時間消失的監視畫面，市刑大成立40名警力的鷹眼小組，將以科學方法重塑嫌犯犯罪軌跡。記者石秀華／翻攝
張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，迄今頭顱未尋獲，為鞏固可能隨時間消失的監視畫面，市刑大成立40名警力的鷹眼小組，將以科學方法重塑嫌犯犯罪軌跡；有律師認為應公布張嫌面貌，較符合社會普遍大眾的認同。

張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張嫌75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。

警方專案小組目前掌握3名被害人到張嫌家中「只進不出」、騎單車疑載屍塊丟棄及丟垃圾袋的監視畫面，由於監視器日期保存有限，加上需要民間商店或住家監視器，啟動「鷹眼小組」，出動40名警力，以同心圓、暴風路徑追蹤模式沿線調閱上千支公家及民間監視器，以科學方法重溯嫌疑人犯罪軌跡。

法官退休的執業律師吳春生表示，應該公布張嫌面貌，較符合社會普遍大眾的認同，吳舉例說，在美國，日本也是在法庭上不能公開嫌犯面相及開庭情形，但可用畫素描方式替代攝影，但在法庭外還是可以公布長相。

吳春生表示，目前已既有相當的證據，可合理認定張嫌的犯行，只是欠缺作案的手法而已，另一方面，檢警為了調查案情，包括已失蹤而未查出的，憲法23條指出，依公共利益和他個人的隱私名譽比較，應以公共利益為重。

吳春生認為，一般的通緝犯，尤其是要犯不是也都公布他的面相、甚至特徵，去年底陳啓昱被發布通緝時，警方公佈他年輕時的照片還引起撻伐，「通緝犯都可，這件殺害3人的嫌犯更無值得保護的隱私及名譽。

檢警昨借訊殺害3名老婦並分屍的嫌犯張介宗重回命案現場進行勘驗。記者石秀華/攝影
檢警昨借訊殺害3名老婦並分屍的嫌犯張介宗重回命案現場進行勘驗。記者石秀華/攝影
張介宗涉連續殺害3名老婦並分屍，迄今頭顱未尋獲，為鞏固可能隨時間消失的監視畫面，市刑大成立40名警力的鷹眼小組，將以科學方法重塑嫌犯犯罪軌跡。記者石秀華／翻攝
張介宗涉連續殺害3名老婦並分屍，迄今頭顱未尋獲，為鞏固可能隨時間消失的監視畫面，市刑大成立40名警力的鷹眼小組，將以科學方法重塑嫌犯犯罪軌跡。記者石秀華／翻攝
高雄警方偵辦嫌犯張介宗殺害3名老婦並分屍案，調閱沿路監視器畫面，發現張於2月3日上午8點多騎單車出門，右手拎垃圾袋徒步丟垃圾，疑內裝死者頭顱或凶器。記者石秀華／翻攝
高雄警方偵辦嫌犯張介宗殺害3名老婦並分屍案，調閱沿路監視器畫面，發現張於2月3日上午8點多騎單車出門，右手拎垃圾袋徒步丟垃圾，疑內裝死者頭顱或凶器。記者石秀華／翻攝

分屍案

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