獨／為攻破高雄殺人魔心防 警用這幾招和他玩心理戰

高雄72歲老翁張介宗涉殺害3名老婦後分屍案，檢警昨天上午將張從看守所提出，重回「分屍公寓」。記者石秀華／攝影 高雄72歲老翁張介宗涉殺害3名老婦後分屍案，昨天檢警將張從看守所提出，重回「分屍公寓」，雖檢警均指只是「勘驗及釐清疑點」，但據查，凶嫌在屋內被隔離在房間，一待5個多小時，檢警試圖讓他冷眼看鑑識採蛛絲馬跡、耳聽吸塵器、拍照快門聲，感受孤立及壓力，欲以「心理戰」與他鬥智，攻破心防。

張介宗涉連續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，警方以3人進張嫌住處監視器時間軸推測，張嫌75歲的張黃姓兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人則為2月2日。

由於張介宗2月6日落網迄今，面對檢警詢問，即使有3名被害人到張家「只進未出」如人間消失的監視畫面、命案公寓內的血跡反應、丟棄運河屍塊等證據攤在面前，他仍冷血辯稱只是將舊衣丟入運河，被害人在他家待半小時就離去。

張嫌不僅「矢口否認殺人」，還嗆親自問訊的警察局長林炎田「槍斃我啊」，毫無悔意的犯行，令檢警除積極找尋、鞏固證據外，也亟思如何讓張坦承「我殺了人」。

檢警昨借訊張介宗重回現場進行勘驗，在現場一待就是5個半小時，主任檢察官謝長夏步出案發現場，簡單回應媒體指出，「只是來釐清一些東西」。

警察局長林炎田也在場回應媒體指，昨並非是帶著嫌犯重回現場模擬，只是勘驗，就是為攻破他心防，先前縝密勘驗取貨的相關物證，檢察官只是來比對相關生物、跡證，在場比對，因為勘驗、搜索，一定要當事人在場，讓警方相關重建、重整的工作而已，才合乎相關法律程序。

但據了解，檢警讓張嫌重回殺害、分屍3名老婦的凶案現場，還足足待了5個多小時，目的就是為突破張嫌心防。

據悉，張嫌頭戴安全帽、上了手銬和腳鐐，一回到自己「熟悉」的老宅，就被隔離在房間內，房門半掩，多少仍看得到專業的鑑識採證人員在屋內走來走去，尋找蛛絲馬跡採證。

此外，鑑識人員同時出動吸塵器採集微物跡證，在浴室、廚房等有排水孔的地方，動用「內視鏡」，拉延長線觀看螢幕裡的水管是否有殘留肉塊、毛髮、皮屑，再動用夾具採證後送驗，將排除除張嫌以外者，是否有跡證是這3名死者所有。

警方同時數度關掉屋內燈光，不時傳出快門聲及閃光燈，加上吸塵器聲音，在在均讓張嫌感受「不知警方是否能採集到他不小心留下的跡證」的擔憂心理，擊垮他的防線。

另一方面，警方先前在屋內牆壁、浴室等處採集到血點，昨現場鑑識人員也重新比對血點噴濺的位置，讓張站在旁邊，依據被害人的身高和張比對，「模擬」被害人是或站、或臥及倒地遭殺害。