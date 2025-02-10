高雄分屍殺人魔「拎垃圾袋」丟棄畫面曝光 疑裝頭顱或器具
高雄72歲老翁張介宗涉連續殺害3名老婦分屍案，由於死者頭顱迄今均未尋獲，張介宗拎垃圾袋丟垃圾的清晰畫面，今晚曝光；畫面顯示張於2月3日上午8點多騎單車出門，右手拎垃圾袋徒步丟垃圾，黑袋子看起來內裝長方形狀盒子，警疑內裝頭顱或凶器，因此9日才開挖焚化爐，但並無所獲。
今天白天有媒體曝光疑為張嫌拎著黑色垃圾袋丟棄的畫面，警方證實媒體報導的畫面弄錯對象；今晚張嫌丟垃圾袋清晰畫面才曝光。
高雄72歲男子張介宗涉嫌殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。
3名婦人後分屍，屍塊被棄屍在前鎮運河五號船渠處，警方從本月6日打撈，已撈到遇害的趙林姓、張姓婦人屍塊，今下午再撈到1塊長2公分、寬3公分的屍塊，無法辨識是什麼部位，警方已採樣送驗。
迄警方從6日展開的打撈行動，截至今天已撈到22塊人體遺骸，其中大部分鑑定均為趙林姓婦人，僅在8日搜尋到一塊胸部組織，鑑定為張姓婦人，至於張介宗的兄嫂，目前仍下落不明；此外，3名死者頭顱迄今也未尋獲。
警方追查並調閱沿路監視器畫面，發現張於2月3日上午8點多騎單車出門，右手拎垃圾袋徒步丟垃圾，張嫌丟垃圾的清晰畫面今晚也曝光。
畫面中顯示，張騎著單車出門後，將單車放在家附近巷口，徒步拎著黑色垃圾袋，黑色垃圾袋被內容物撐得鼓鼓的，看起來內裝長方形狀盒子或箱子；似乎怕人發現垃圾袋裝的是不可告人之物，張嫌丟完垃圾後，快步走至單車停車處，警方疑內裝頭顱或凶器，因此9日大舉開挖焚化爐，但並無所獲。
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