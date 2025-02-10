3婦人消失高雄「分屍公寓」 警搜肉屑出動2大利器助攻

高雄72歲男子張介宗涉嫌殺害3婦人後分屍丟棄，警方目前僅找到兩婦人屍塊，張嫌兄嫂仍下落不明。今天檢警從看守所借提張嫌重回「分屍公寓」模擬犯案過程，張嫌口風仍緊，鑑識人員出動吸塵器採集微物跡證，還動用「內視鏡」，採集屋內水管殘留肉塊、毛髮。

張介宗至今仍未坦承殺人棄屍，警方今早借提也重回前鎮區住所，張介宗約10點50分抵達，隨後鑑識人員帶著許多器材、延長線、吸塵器等物進入屋間，在雄檢檢察官指揮下蒐證。

檢警今蒐證耗時約5個半小時，除依據當時採集的到血跡位置重建張介宗下手時與趙林姓婦人、張姓婦人、張嫌兄嫂的相對位置外，還將重點放在屋內浴室、廚房等有排水孔的地方，該屋後方浴室、廚房位置，不時傳出快門聲及閃光燈。

據了解，吸塵器主要針對屋內未採集到的微物跡證，以毛髮、皮屑等細微人體組織為主，至於管道內，則動用類似外科手術用的內視鏡，確認有疑似人體組織後，再動用夾具採證，利用這兩大利器助攻，希望補強手邊已掌握的證據。