高雄分屍案凶嫌削肉去骨「如切烤鴨」 春節前殺2人冷血貼春聯

高雄男子張介宗涉嫌殺害大嫂在內的3名七旬婦人並分屍丟棄，警方查出其中2名被害人在農曆春節前就遇害，第3人大年初五下午進入張家後失蹤，隔天清晨被張嫌棄屍。鄰居指出，張嫌過年前在家中殺了2人，但春節來臨前仍在家門與陽台貼上手寫的春、福，過年後再殺1人，「難以想像屋內就是殺人分屍的現場」。

嫌犯張介宗（73歲）涉嫌在家中殺害大嫂及2名婦人後，殘忍支解並棄屍在前鎮區5號船渠。檢警今天借提張嫌重回案發現場，耗費5個半小時模擬犯案過程，張嫌離開前有民眾與記者大喊「你殺了幾個人，為什麼要殺人」張嫌都沒有回應。

警方調查發現，張嫌殺人棄屍，使用鋒利刀具支解被害人的遺體，「削肉去骨的手法，很像在切烤鴨，皮、肉與骨頭分離得徹底」，高雄近年來雖也有發生分屍案，但張嫌的手法可說最殘忍。

警方說，被害人楠梓區趙林姓婦人（71歲）2月2日下午6時許，進入前鎮區張家後失蹤，2月3日上午6時許至12時許，張嫌分12趟運屍塊到前鎮河棄屍；另一位被害人張姓婦人（75歲）1月17日下午與張嫌一同出現在前鎮區張家的巷子，進入張家後失蹤，1月18日上午6時許張嫌攜帶屍塊外出棄屍。

第三位被害人楠梓張黃婦人（75歲）是張嫌兄嫂，去年11月27日失聯、去年12月2日張嫌故佈疑陣，拿兄嫂家鑰匙請楠梓警方陪同去兄嫂住處，破門後未見兄嫂，2月6日警方查出張家踩出的血跡有不同DNA，2月7日確認張黃婦已遇害。

記者今下午直擊，張嫌住處位於前鎮區某舊公寓2樓，陽台牆壁貼有1張3公分見方、黑墨手寫的「春」，張家大門被警方貼上2道黃色封鎖線，大門右上方也貼了一張3公分見方，金色的手寫「福」字。