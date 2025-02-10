高雄分屍案打撈5天找到2死者「22塊遺骸」 今再尋獲1肉塊

高雄72歲男子張介宗涉嫌殺害兄嫂等3名婦人後分屍，屍塊被棄屍在前鎮運河五號船渠處，警方從本月6日打撈，已撈到遇害的趙林姓、張姓婦人屍塊，今下午再撈到1塊長2公分、寬3公分的屍塊，無法辨識是什麼部位，警方已採樣送驗。

張介宗被懷疑陸續殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，以3人進張嫌住處時間推測，張嫌兄嫂遇害時間在去年11月30日前，75歲張姓婦人為1月18日前，71歲趙林姓婦人為2月2日。

警方在張家屋內採集到3人血跡，且附近監視器拍到張男在3人疑遇害後都提著袋子騎腳踏車外出，疑是到前鎮運河五號船渠處棄屍。