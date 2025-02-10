搜索第5天找到「20多屍塊」 檢警借提嫌犯返家採證逾5小時

高雄警方查出張姓男子（左）涉嫌殺害3名7旬婦人並棄屍，10日上午10時50分借提張男回到前鎮區住處進行犯罪模擬並勘驗現場，張男下午被檢警帶回看守所。中央社

高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，檢警今天借提張姓嫌犯到前鎮區住處勘驗，在屋內耗時逾5小時後離開；高雄市警察局長林炎田表示，今天是比對相關生物跡證及物證做現場重建。

高雄市政府警察局長林炎田表示，今天最主要是由承辦主任檢察官率檢察官，比對警方所採證的相關生物跡證及物證做現場重建。至於借提張嫌部分，林炎田說，因為勘驗或搜索一定要當事人在現場，這樣才合乎相關法律程序。

針對張嫌是否承認作案等事項，林炎田表示，今天都沒有問，張嫌只是在場，而警方做相關現場重建工作。

檢警上午10時50分許借提張嫌到前鎮區住處，直至下午4時20分許離開，另鑑識人員自下午1時35分許陸續從張嫌住處搬出數箱證物裝車載走。高雄地檢署主任檢察官謝長夏下午2時10分許離開，受大批媒體詢問時，僅簡短回應，「到現場辦案釐清」，隨即離去。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

專案小組自6日起在棄屍地點周邊打撈，搜索至今邁入第5天，總計搜獲20多塊屍塊，其中確認有趙婦及張婦2被害人生物跡證。高雄市警察局刑事警察大隊技正林孝治表示，今天持續打撈尋獲1塊疑似人體組織，將送法醫鑑識，並持續動員打撈鞏固事證。